Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff para el fin de semana

El fin de semana pasado dejó una gran huella dentro de la grilla de El Trece con la vuelta a la TV de la histórica Mirtha Legrand, a través de un clásico como 'La noche de Mirtha'. El programa contó con nuevo estudio y escenografía, de la mano de una vuelta más que esperada y soñada.

Tras nueve meses sin pantalla, la Chiqui volvió y el país habló de ella. “Querían que La Chiqui vuelva, y acá estoy. Pensé que no volvía más. Me costó reponerme, me pasaba todo el día leyendo y me dijeron que huya de la cama. Ahora hago kinesiología”, dijo emocionada. Ahora, después del episodio estreno, estamos a la espera de lo que será su segundo programa.

Este sábado 24 de septiembre a las 21:30 horas, la 'mesaza' de Mirtha tendrá como invitados a Patricia Bullrich, presidenta del partido PRO; Luis Majul, periodista y conductor de LN+; Marcelo Polino, periodista de espectáculos; Santiago Maratea, reconocido influencer y youtuber; y Karina Jelinek, modelo y empresaria.

Como otra de las ofertas que tendrá la pantalla de la noche, se encuentra la propuesta de Telefe con Andy Kusnetzoff y su siempre interesante ciclo de 'PH, Podemos Hablar'. El programa se encuentra en su sexta temporada y sigue siendo uno de los platos fuertes del canal del finde.

Desde las 22:15 del sábado, este 24 de septiembre el presentador de 51 años tendrá como invitados al streamer Coscu; el rapero y freestyler LIT Killah; la reconocida actriz Mirta Busnelli; el exfutbolista Sebastián 'Loco' Abreu; y la modelo y conductora Sofía Zámolo.

Por otro lado, el pasado fin de semana también fue la vuelta de Juana Viale a la TV, arrancando una nueva temporada de los emblemáticos almuerzos y ahora con el renombrado formato de 'Almorzando con Juana' por El Trece. La nieta de la Chiqui ahora quedó a cargo del histórico programa de los mediodías, que se emitirá todos los domingos a partir de las 13:45 horas.

A Juanita se la vio fresca, ya muchísimo más suelta en este nuevo año en el que encara el ciclo y consolidándose definitivamente como una gran conductora. “Comencé sin saber cuánto iba a durar esa continuidad ni lo que iba a pasar con la pandemia. Era un momento muy complicado para la Argentina y para el mundo. Todo eso me fue dando un aprendizaje, aunque aún tengo mucho por aprender fue un pequeño recorrido muy intenso”, dijo Juana.

¿Quién estará en este segundo programa de Juana?' Este domingo 25 de septiembre, la conductora disfrutará de una mesa de invitados más que interesantes con con el actor chileno Benjamín Vicuña; el artista y coreógrafo Flavio Mendoza; el exjugador Leonardo Ponzio; y la periodista Guadalupe Vázquez.