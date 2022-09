La inesperada pelea de Andy Kusnetzoff y Eduardo Feinmann: “Se odian porque…”

Posiblemente estemos ante la guerra menos pensada, ya que no tienen puntos de discusión como para llegar a conflictuar por ello. Eso fue lo que sorprendió de las diferencias que tienen Andy Kusnetzoff y Eduardo Feinmann, en una batalla que se destapó en las últimas horas y de la cual aún tiene más capítulos por contar.

Resulta que hace unos días se dieron a conocer los nominados para los Martín Fierro de Radio, premios que tendrán en cuenta los ciclos del 2019, 2020 y 2021. Dentro de las diferentes distinciones que se entregan está la categoría 'Mejor programa periodístico matutino diario', y en esa misma terna se encuentran ambos conductores.

Tanto Andy que por el lado de su programa 'Perros de la calle' como Eduardo a través de su ciclo 'Alguien tenía que decirlo' entran en la lucha por ver quién se llevará la estatuilla. Sin embargo eso parece haber quedado en un segundo plano, porque al ser consultados por estas nominaciones quedó en evidencia la mala onda que hay entre los dos presentadores.

Desde LAM encararon a Feinmann para preguntarle por la terna en la que se encuentra para los Martín Fierro, y al preguntarle por su colega que trabaja en Telefe respondió con su habitual picantez: “¿Quién? Ah, el notero de CQC. ¿Es paseador de perros?”.

La sorpresiva y ninguneante respuesta del conductor de LN+ llevó a la automática búsqueda de Andy para consultarle al respecto. Allí fue cuando el líder de 'PH, Podemos Hablar' comenzó a relatar una situación que tiene data de hace varios años y parece no tener una solución en el futuro inmediato.

“¿La verdad querés? Es una relación que ya estaba así cuando empezamos PH...”, comenzó explicando. Y detalló: “Lo llamamos cuando inició el programa y nos dijo algo así como: 'No, si dice que soy un energúmeno...', algo así”.

Kusnetzoff dijo que buscó dialogar y apaciguar las aguas, pero no pareció haber funcionado. “En ese momento de PH me esforcé mucho con gente que no es mi amiga, que no es de mi palo ni nada que ver. Feinmann entraba en eso, entonces yo remaba personalmente con invitados que no son los que solían venir”.

El conductor continuó: "Conseguí el teléfono y le mandé un mensaje. Le dije '¿Por qué no nos tomamos un café y yo te explico de qué va el programa?'. Me respondió: 'un café no se le niega a nadie'. Nos juntamos en un café de Recoleta y habremos charlado 30-40 minutos. Quedó ahí. Después no vino nunca, pero para mí fue un montón”. Y agregó: “Yo tengo que poner el ejemplo de lo que yo hago, que dos personas que no se hablan puedan charlar”, en alusión al modus y formato que tiene su programa en el canal de las pelotas.

Luego Andy destacó otro suceso en medio: "Después pasó el tema con Anamá Ferreyra, que con ella terminé muy amigo. Cuando empezó salió Feinmann a matarme y decía: '¿Qué querés de un pibe que no se qué, no se cuánto...'. Flaco, tomamos un café". "De ahí quedo así y sigue así", sentenció el conductor. Ahora ambos se encontrarán en la ceremonia de los Martín Fierro que se realizará el 1 de octubre.