La historia secreta de la niñera de Matilda Salazar: “Luciana se la robó a…”

La guerra entre Luciana Salazar y Martín Redrado no tiene fin. Desde hace unos años siempre aparecen motivos y hay peleas entre quienes fueran pareja durante varios años. Ahora, en Socios, el programa de chismes de canal 13, contaron que la niñera de Matilda Salazar es otro de los puntos en cuestión.

“Lo que pasó es que Luciana se la robó. Y desde allí Martín se la tiene jurada. Era casi una mamá para él. Pero pasaron cosas fuertes y ella decidió irse”, dijo Paula Varela, siempre bien dateada.

Mucho tiempo de la vida de los famosos se puede ver en sus redes sociales y Luciana Salazar no es la excepción. Tal es así que recientemente subió una foto en la que se puede ver a Matilda con Matilde, su niñera, quien trabajó 11 años en la casa de Martín Redrado, su expareja, y por conflictos decidió seguir con ellas.

“Ellas hicieron chipa, las amo”, fue la leyenda que acompañó a la foto y despertó mucha ternura entre los seguidores, ya que Matilda es una influencer muy reconocida y a su corta edad ya cuenta con una cuenta acaudalada de seguidores en Instagram.

"Ella era empleada de mi expareja, lo fue por casi 11 años. Yo la conocí en la casa de Martín (Redrado), la quise un montón porque es excelente como pocas y la verdad es que entablamos una muy buena relación. Ella conoció a Matilda de casi recién nacida y cuando empezaron mis problemas con Martín decidió venir conmigo, porque se encariñó mucho", dijo la modelo.

"Para él fue una pérdida terrible porque la amaba con locura. Pero bueno, ella se dio cuenta de cosas que tal vez no le gustaron y decidió venir conmigo. Es parte de nuestra familia, mi hija la adora. Es con la única que se quiere quedar", señaló.

Matilda, la hija de Luciana Salazar, tiene solo 4 años y una cuenta en Instagram con miles de seguidores, en la cual muestra actividades que realiza en su día a día. Es toda una mini estrella de las redes sociales. Sus posteos suelen superar los 10 mil me gustas y en algunas oportunidades llegan a pasar los 50 mil. Es toda una pequeña celebridad.

"Los nenes quedan embelesados. ¡La re siguen! Eso es un poder de carisma que no lo tiene cualquiera, eso me asombra de ella. Tiene un poder de seducción con todo el mundo porque es súper sociable, tiene una magia que no todo el mundo la tiene y yo lo veo de ese lado. La belleza es lo que menos me importa, no focalizo ahí. Ella tiene ángel", finalizó.

Si bien quien se encarga de manejarle las redes sociales, por una cuestión de lógica debido a su corta edad, es Luciana, no deja de ser sorprender la convocatoria que tiene. Es que en el último tiempo llegó a la cantidad de 350 mil seguidores en su cuenta de Instagram.