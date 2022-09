El desgarrador recuerdo de Maru Botana para su hijo Facundo a 14 años de su muerte: “Por qué te fuiste”

No hay palabras. No alcanzan todos los términos del mundo para explicar semejante dolor. Nadie podrá entenderlo jamás. Maru Botana compartió un texto desgarrador, para recordar a Facundo, ese hijo que partió de este mundo hace catorce años, a sus siete meses.

La chef saltó a su cuenta de Instagram para recordar a ese ángel que la ilumina desde el cielo, ese ser maravilloso que no pudo atravesar el designio y apagó su luz a causa de una muerte súbita del lactante, a las pocas semanas de aterrizar en este universo.

Con una foto del gurrumino, Maru redactó una serie de líneas conmovedoras, con las que sacó a relucir todo lo que siente, todo lo que la atraviesa en una fecha como esta, en la que se potencia el vacío de la ausencia de Facundo.

"Otra fecha más. 14 años que llevo mi mochila de piedras, con la cual al principio no podía ni caminar y hoy puedo empezar a correr. Estás siempre dentro mío, siempre te siento, sé que nos protegés a todos y casi que me relajo en eso. Sos realmente nuestro ángel de la guarda”, redactó la cocinera.

En la continuidad de su relato, Maru focalizó en el mecanismo que elige para transitar todos los 21 de septiembre: "En estos días, me encanta estar en familia y compartir algo distinto, estar unidos, mimarnos, querernos y sentirnos más unidos que nunca”.

Con el alma en la mano, Botana añadió: “Sí, es difícil y nunca me voy a acostumbrar a la idea de que no estés como uno más pero sé que estás en cada uno de nosotros". Hasta que se centró en esa incógnita que jamás se resolverá: "Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme y es por qué te fuiste... aunque encuentro fácil el para qué viniste”.

“ Lo único que siento es que tu pérdida me hizo pasar a una vida distinta, donde el amor que me dejaste me ayudó a seguir. No pude dormir pensando en vos, en cómo serías, en tantas cosas... el tiempo suaviza pero creo que la poca oportunidad de tenerte más me liquida", exteriorizó

Para cerrar, la cocinera eligió una mirada positiva de todo este golpe fortísimo, el más inexplicable de todos, y sostuvo: "Gracias a vos Facu por inspirarme a ayudar a los que más lo necesitan, por dejarme en un frasquito tantos secretos y sobre todo, gracias por las fuerzas que nos dejaste a todos y por dejarme un corazón lastimado pero lleno de amor y gratititud".