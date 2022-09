Ángel de Brito dio la cara y habló de la crisis de pareja

Ángel de Brito podrá saber y revelar todos los chimentos del mundo de la farándula, pero a la hora de hablar de su vida privada es súper hermético. Se sabe: el conductor de LAM mantiene su intimidad guardada bajo siete llaves. Sin embargo, cada tanto hace una excepción.

Así sucedió en las últimas horas, cuando De Brito decidió romper el silencio y contestar, de una vez, a los rumores de crisis que empezaron a circular desde que viajó a Europa y se mostró aquí y allá con Andrea Taboada disfrutando del verano en Italia y Grecia.

Durante esas semanas, la cuenta de Instagram de Angelito se convirtió en un álbum de fotos de lo que parecía ser un viaje de amigos solteros. Los colegas pasearon por los rincones más lindos, hicieron playa en las islas griegas y hasta quedaron involucrados en una pelea de pasajeros indignados en el Aeropuerto de Roma.

Al margen de que el periodista no publicó fotos con Javier Medina, un dato cero alarmante dado que nunca expone a su marido (que se sumó en un tramo del viaje, según reveló Ángel en una de sus stories), hubo un dato que llamó la atención de sus seguidores: su dedo anular libre de alianza.

Y en cuanto el conductor de América abrió la ventanita de “Ángel Responde”, la pregunta no se hizo esperar. “Dicen que te separaste porque estás sin tu anillo de casado, ¿es verdad?”, lanzó un usuario, a lo que Ángel contestó: “Jajaja. Pavadas”.

Con esta respuesta cortita y al pie quedó en claro que no hay crisis de pareja entre De Brito y Medina, que recientemente sufrieron la muerte de Chester, su perrito setter color caramelo.

Ángel se casó por civil el 4 de junio de 2019 con Javier, que es un estilista del mundo de la moda, y las pocas fotos que hay de los dos son las que les “roban” los paparazzis o las que, cada tanto, “deschavan” en redes las angelitas en las reuniones en las que Medina suele estar presente.

Por su parte, De Brito es reticente a mostrarse junto a su marido en sus redes, aunque en el día de su cumpleaños subió una foto grupal donde aparece su compañero de vida. "¡Hola Ángel! ¿Nunca una foto con tu pareja?”, le preguntaron alguna vez sus seguidores. Y él se justificó: "No le gusta y lo respeto".

“Tengo muy separadas esas dos vidas que se juntan, el trabajo y la vida real. No se mezcla lo público con lo privado, sólo se toca a veces. Lo tengo bien dividido. Me parece que el que eligió estar en esto soy yo, entonces no tengo por qué involucrar a todos los demás”, explicó tiempo atrás, en un mano a mano con Graciela Borges.