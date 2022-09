La ex de un famoso acusó a María Becerra de haberle robado a su novio

María Becerra fue noticia en los últimos días luego de que la influencer Jazpincita filtrara una conversación en la que la cantante le recriminara haberle enviado mensajes subidos de tono a su novio, J REI.



En esa charla, la talentosa cantante le contaba que estaba a punto de dar el show de su vida en Río de Janeiro y que toda esa situación la angustiaba demasiado; hasta la reveló que su experiencia anterior con Rusherking la había marcado.



Ahora, se armó otro escándalo alrededor de María, ya que una joven modelo compartió un tik tok en el que cuenta que la cantante fue la tercera en discordia en su relación. “María Becerra enojándose porque se chamuyan al novio y yo que por ella corté con mi ex”, contó.

María Becerra.



La influencer en cuestión se llama Male Tamborini, que estuvo en pareja con Bhavi, uno de los referentes del trap argentino. Sin embargo, María Becerra no dijo nada sobre el tema y optó por el silencio.



Hace algunos días, Becerra compartió un fuerte descargo mediante su cuenta de Instagram. “Gente, Juli y yo estamos mejor que nunca. Él es la persona más buena del mundo y me cuida como nadie. No existe tal cosa de la que se habla. Él no me lastimó, ni me hizo nada malo”, explicó.



“Lamentablemente, al tener una relación expuesta aparece gente mala que inventa cosa buscando algún tipo de beneficio, ya sean 10 minutos de fama para sentirse importantes o lo que sea”, expresó.

Male Tamborini.



“No les importa inventar, mentir o lastimar. Una pena. Quédense tranquilos que tengo al lado mío a la mejor persona. La más linda y buena”, agregó María Becerra en su descargo en las redes sociales.



Por el momento, ni la cantante ni Bhavi se refirieron al video que compartió Male Tamborini y que se volvió viral rápidamente. Como era de esperarse, los comentarios se llenaron de preguntas sobre ese supuesto triángulo amoroso.