Mauricio Dayub contó el motivo por el que se casó en secreto con Paula Siero después de 22 años

Mauricio Dayub hace algunas horas visitó PH: Podemos Hablar y reveló detalles de su vida privada que pocos conocían. El famoso actor sorprendió a todos con la dura historia de su pasado: "Qué importante que son los padres para todos nosotros. Para que el norte de cada uno de nosotros pueda cambiar, para que el norte de los chicos cambie".

"Que no haya que emborracharse para ser más piola, que no haya que drogarse. Que la previa no siga siendo lo que es, porque es un objetivo que no nos mejora, ni a los que lo hacen, ni a los demás. Yo recuerdo que mi papá siempre decía, cuando veía que nos podíamos estar mandando alguna cag...", agregó.