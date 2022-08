Quién es la figura que se sumará a Canta Conmigo Ahora para levantar el rating

Marcelo Tinelli regresó a la televisión con un formato muy original y nunca antes visto en el país. De hecho, el año pasado fue muy duro en cuanto al rating para el reconocido conductor. Sin embargo, en el inicio de su nuevo ciclo se mostró muy feliz por el gran apoyo del público.

Hace un tiempo fue L-Gante quien habló sobre su debut en el programa: "No sé nada. Vamos a ver qué onda". Ahora bien, resulta que Ángel de Brito contó que la nueva persona que se sumará al ciclo para poder mejorar el rating del show es nada más ni nada menos que Rocío Quiroz.

La cantante de cumbia hace tiempo fue noticia por una gran estafa que sufrió y que contaron en LAM: "El señor Gerardo Andrés Sánchez Ibarra a través de Moria Casán que la utiliza como mensajera para esta donación. Pero en verdad quizás le pagó a Moria para que lo nombre. Ella lo hizo de buena fe. Rocío Quiroz y el marido quieren ir a agradecerle al señor".

"Van hasta la oficina a tomar un café porque el modus operandi de este señor es 'el me hago el solidario y después te estafo'. Entonces lo que me dice el marido de Rocío es que parecía una persona súper buena, divina y empezaron a charlar. Este hombre, Ibarra, le pregunta al marido de Rocío a qué se dedica", reveló.

Y continuó la panelsita: "Y él le cuenta que a las ventas de autos y le ofrece hacer un negocio con autos que él tenía para que se los venda y se dejaba una comisión el marido de Rocío Quiroz. En un momento el abogado le dice que estaba con un problemita, que necesitaba cinco mil dólares para ver si el marido de Rocío se los podía prestar y como ya había una confianza, él se los presta".

"La plata es de la familia. Lo que me dice Eduardo es 'yo le di la plata porque tenía sus autos y no me podía estafar'. La segunda vez que le pide es para cerrar una pauta en el programa de Mirtha Legrand. Hay pruebas. Pero ahora no aparece", finalizó. Sin embargo, nada más se supo del tema.

Ahora bien, al parecer la cantante recibió una oferta de trabajo por parte de Marcelo Tinelli y por supuesto que la tomó. Fue Ángel de Brito quien lo anunció: "Esta semana se suma @RocioQuirozz a las grabaciones de #CantaConmigoAhora".