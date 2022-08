Ángel de Brito sepultó a Viviana Canosa: "Antiderechos y mala compañera"

Ángel de Brito dio su opinión sobre la polémica renuncia de Viviana Canosa a A24 y la grave denuncia de censura que realizó la periodista en sus redes sociales.

Todo se dio mientras el conductor de LAM (América TV) respondía preguntas de sus seguidores en Instagram. "¿Pensás hablar de Viviana Canosa o no te deja el canal?", le preguntó un seguidor, ante lo cual De Brito respondió contundente: "Me dan gracia estas especulaciones ¿Por qué debiera hablar de Canosa con lo miserable que fue conmigo? No tengo presiones por temas, trabajo en libertad".

Luego, otro seguidor le consultó sobre el episodio que llevó a Canosa a renunciar al canal: "¿Qué pensás de la censura a Canosa, Ángel?". En esta oportunidad, el periodista decidió extenderse y dejar en claro que su enemistad con Viviana continúa: "Cuando la criticamos en LAM este año, llamó a los dueños del canal para que no hablemos mal de ella. Cuando fue lo del dióxido, su ex Bores llamó a Suar para que dejemos de pegarle. Cuando se metió hace poco conmigo, no escuché a nadie decir nada", expresó.

Por otro lado, De Brito no dejó de repudiar la censura que sufrió Canosa: "Igual, me solidarizo con cualquiera que sienta sus derechos vulnerados. Inclusive con una antiderechos y mala compañera".

Recordemos que Canosa tenía todo preparado para la emisión del viernes 5 de agosto de Viviana con Vos (A24), cuando recibió una bajada de línea que le prohibía poner al aire un duro informe sobre Sergio Massa, flamante ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

Minutos más tarde, fue la propia periodista quien anunció el fin de su programa en A24 luego que le prohibieran presentar un informe crítico contra el ministro de Economía.