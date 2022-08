Cachete Sierra reveló cómo está sentimentalmente tras los rumores de separación

Desde las entrañas de la pista, de esa coincidencia profesional para configurar una dupla artística a un amor poderoso y fulgurante. Cachete Sierra encontró en la bailarina Fiorella Giménez los sentimientos para construir un noviazgo, que atravesó una oleada de rumores de ruptura, que ahora se encargó de aclarar.

Tras llevar a cabo una temporada veraniega en Villa Carlos Paz, los tortolitos probaron la convivencia full time en esas tierras, lo que activó una serie de presunciones de toda índole, desde la posibilidad de prolongar el modelo de cohabitar en el mismo techo hasta un desgaste.

A eso se le sumó la confirmación que Fiorella se decidió por probar la aventura de vivir sola en Capital Federal, lo que es todo un desafío para una mujer que siempre compartió hogar con su familia. Todo eso se mezcló para un combo explosivo de teorías.

Cachete no dudó en salir a aclarar todo el entuerto y exclamó: “Fiore se mudó sola por primera vez a Capital. Yo me quedo en Pilar”. Una descripción concreta, que encierra un proyecto personal de la bailarina y que modifica la dinámica de la pareja.

En ese diálogo con Catalina Dugli, en su ciclo radial, Sierra profundizó en la actualidad del noviazgo:“ Ya no convivimos, eso fue en Carlos Paz. Volvimos de las vacaciones y cada uno vive por su lado, es por un tema de etapas. Ella quería vivir sola porque nunca lo hizo, pero seguimos juntos. La prueba de convivencia fue buena. Estamos muy bien”.

En cuanto al futuro, a los planes en conjunto, el ganador del Cantando 2020 especificó que no aparece en el radar formar una familia y que el camino elegido se compone con otros factores, más relajados. “No andamos con ganas de la familia y los tres hijos”, contó.

Por ahora, todo marcha viento en popa, el amor continúa latente, en constante evolución y con un respeto a los deseos personales de cada uno, con una prioridad en lo profesional.

“Planeamos un futuro juntos, pero no con familia porque no están en las ganas de nadie y no es el momento. Veremos cómo va la relación con el tiempo. Ella es bailarina y no tiene la intención y para hijos ya la tenemos a Marta, la perra”, agregó el protagonista de decenas de éxitos televisivos.