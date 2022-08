La inesperada confesión de Germán Martitegui sobre MasterChef Celebrity

Tras su paso por MasterChef Celebrity, el reality culinario de Telefe, Germán Martitegui se ganó la fama de ser una persona fría y exigente. Sin embargo, detrás de las cámaras es otra persona. "Él hace ese papel de duro, pero es un amor. Quizás es el más rígido de los tres que conforman el jurado", contó Narda Lepes, tiempo atrás, en una entrevista.

"Somos muy amigos, de hace muchos años, cocinamos mucho juntos, forjamos una relación muy linda, con su familia también", sumó la cocinera y señaló: "Tiene esa mirada fría, trata de hacer un chiste y a veces se ofende porque no le sale. Él hasta cuando quiere ser bueno, el otro no entiende".

Hoy, lejos del ciclo del canal de las tres bochas, Martitegui brindó una nota a Implacables, el programa que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve, y realizó una inesperada confesión sobre su participación en el reality. "Yo soy tímido, a mi me cuesta la tele. Lo qué pasa que llega un momento que, como son tantas horas, te olvidás que estás en las televisión. Yo hablo y ya no tengo registro de si me están filmando o no", expresó.

Cuando le preguntaron por MasterChef Celebrity, reconoció: "Yo no extraño… creo que fue un programa que le hizo mucho bien a la gente, mientras estábamos todos encerrados. Fueran tres temporadas una detrás de otra, por lo que este descanso me parece merecido…ahora cuando volvamos lo vamos a hacer con todo".

También, habló de sus nuevos proyectos. "Abrí hace ocho meses un restaurante vegetariano, que se llama ‘Marti’ y también hice una línea de porcelana con marca de hace muchos años, estamos muy contentos…y bueno, el restaurante también es un éxito".