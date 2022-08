Filtran una fuerte pelea entre Susana Giménez y Verónica Castro: el motivo

En las últimas horas trascendió la información que Susana Giménez y Verónica Castro nunca tuvieron una verdadera amistad. Fue Mariana Brey quien reveló en Socios del Espectáculo (El Trece) un audio de Yolanda Andrade, la supuesta exesposa de la estrella mexicana.

La panelista del ciclo de chimentos aseguró que a partir del video que Susana protagonizó con Yolanda en su último viaje a México, Verónica habría puesto el grito en el cielo, decidiendo no querer volver a ver a la diva de los teléfonos. "Siempre la recibe en la casa y esta vez dijo que no venga, no estoy", comentó la periodista.

Por su parte, Rodrigo Lussich agregó: "Todo esto sucede a instancias de Yolanda Andrade, la que dijo ser esposa de Verónica Castro, porque hizo un video con Susana que se viralizó y emputeció a Verónica".

Luego, Mariana puso al aire el audio donde se puede escuchar a Andrade decir que nunca existió una amistad entre las estrellas: "¿De qué amistad hablamos? Nunca fueron amigas, siempre la otra (Verónica) hablaba mal de ella (Susana) y decía que era una copiona, que le copiaba todo".

Susana y Verónica.

Además, expresó: "O sea, nunca habló bien de ella, conmigo no. Sin embargo, Susana aconsejaba a Verónica y la otra decía, me tiene envidia, me copia el programa. Amigas nunca fueron", se la escucha decir.

Recordemos que Andrade generó gran repercusión en la prensa mexicana hace unos años cuando aseguró que se había casado con Castro. "Yo no soy ninguna mentirosa. Y obviamente hay fotos y videos. Siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en la salud, en la enfermedad y en la alegría. Vivimos muchos momentos muy importantes", expresó en diálogo con el programa Primer Impacto (Univisión).

Yolanda Andrade.

Tras las repercusiones de sus dichos, Verónica le mandó una serie de audios a Moria Casán y esta los puso al aire en el programa que conducía en América, Incorrectas: "Moria querida, qué barbaridad que es esto, que gran cantidad de tonterías".

"Se le hizo fácil agarrarme a mí, pues yo no tengo nada que decir de esto y todo es mentira, así que salga como pueda, que le vaya bien y que Dios la bendiga", concluyó Castro.