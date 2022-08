De qué trabajaba Diego Topa antes de hacerse famoso

Actualmente, el nombre de Diego Topa es sinónimo de éxito entre el público infantil, un lugar que el animador se ganó a lo largo de un recorrido de más veinte años, desde que desembarcó en Disney, a comienzos de los años 2000 y se convirtió en un ídolo absoluto para los más chiquitos.

Sin embargo, Topa debió andar un camino signado por el esfuerzo hasta llegar a ser lo que es hoy y trabajar en las ocupaciones más diversas para ganarse la vida. “No me olvido de mi pasado, porque hoy todo eso hace que sea quien soy. A mí nunca nadie me regaló nada”, dijo Diego años atrás.

Es que, antes de empezar a conducir Zapping Zone y dar sus primeros pasos con pequeñas participaciones en programas como Casados con hijos, Los Roldán y La Niñera, entre otros, Topa arrancó a trabajar como remisero y hasta fue almacenero por tres días.

Si bien desde chico Diego demostró que lo suyo era el arte y la actuación, y ya a los 13 años empezó a estudiar con el actor Esteban Mellino y consiguió, al poco tiempo, su primer papel en una obra para adultos, en su casa se preocupaban por su futuro.

“Ellos veían que yo era el payasito de todo el mundo. Alegraba los cumpleaños, las fiestas, los actos de la escuela. Pero tenían miedo, porque la profesión es linda, pero también es cruel: no hay trabajo para todos”, contó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, el papá de Mitaí, a quien cría con su novio.

“Me apoyaban pero me pedían que no bajara el rendimiento en el colegio. Si me sacaba un ocho o un nueve, lloraba. No me podía sacar menos de diez”, explicó, recordando la exigencia de sus padres, que lo apoyaban en sus decisiones pero ponían sus límites y condiciones.

Así fue como, a lo largo de los años, sumó a su currículum varios estudios: técnico químico, periodismo en TEA, Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires, y un sinfín de trabajos. Además de chofer de remise, Topa vendió libros, fue volantero para un teatro del barrio porteño de Belgrano, dio clases particulares a chicos de primaria y fue profesor de teatro en un colegio.

“Yo les digo a todos los chicos que empiezan, que no hay que bajonearse, porque todos empezamos con algo, como yo que tuve que ser almacenero o remisero. Pero todo eso hay que llevarlo a donde querés, y se puede llevar a la actuación. No hay que bajonearse, siempre hay que ir a donde querés”, cerró el ídolo de los chicos a quien pronto se lo verá en el programa que creó con Gerardo Rozin antes de su muerte.