La tremenda confesión de Alicia Gorbato, la ex de Leonardo Simons: “Vivo en un monasterio en…”

Alicia Gorbato dedicó gran parte de su vida al periodismo, profesión que ejerció con mucho amor y que la llevó a ser una número uno de la televisión y la radio local. Además, también es recordada por haber estado casado con Leonardo Simons, un gran referente del mundo del espectáculo, y por ser la madre de Vanesa y Bárbara Simons.

Sin embargo, tras el inesperado suicidio de su exesposo y padre de sus niñas, quien se tiró de un piso 11, su vida cambió radicalmente. El conductor sufría una profunda depresión que lo llevó a tomar tal dolorosa decisión, sin pensar en lo que podría causar en los que dejaba detrás.

Lo sucedido le hizo a Alicia Gorbato dejar el país y radicarse en los Estados Unidos, donde se encontraba estudiando su hija mayor. Instalada en Miami, y sin suerte para triunfar en los medios locales, decidió dedicarse al estudio y se formó en arte latinoamericano y en arte contemporáneo. Eso le permitió desarrollarse como curadora y viajar por todo el mundo.

Pero eso no fue todo, a lo largo de su vida, la periodista se fue tratando de involucrar en el conocimiento de las diferentes culturas, se abocó a la meditación y en otras disciplinas espirituales. Eso la llevó a tener un estilo de vida, como ella misma define, nómade.

“Yo tenía una misión, pero no estaba siguiendo el plan que tenían para mi alma, estaba dormida. En un momento, cuando cumplí 50, me dije es ahora o nunca, pero ahora o nunca, ¿de qué? Me di cuenta de que tenía un alma aventurera, que me gustaba investigar, estudiar, quería conocer otras culturas, pero no como turista…”, reveló en diálogo con la revista Hola sobre su búsqueda espiritual.

En esa misma charla, contó cómo es su estilo de vida en la actualidad y sorprendió con su respuesta: “Hace rato que no llevo agenda, la vida me va llevando. Creo que vinimos a ser felices y a ser libres… Soy nómade, elegí llevar una vida de desprendimientos, no tengo casa propia, ni auto, di todo, una vida monástica”.

“Vivo de la colección de arte que logré en mis años de curadora y que voy vendiendo cuando tengo gastos, de la venta de mi libro y de las clases de meditación que doy. Ando por el mundo con veinte obras de arte enrolladas en una bolsa portaesquíes que tengo para vender”, sumó.

Además, Alicia Gorbato confió en que particular lugar pasa viviendo parte del año: “En Nepal. En 2007, viajé tres meses y me quedé cuatro. Ahí conocí el monasterio Pema Ts’Al de Pokhara, al pie del Everest, donde trabajé como voluntaria y desde entonces vuelvo todos los años”.

La periodista también reveló que se formó en el budismo Sathyan, que le permitió encontrarse un sentido a su vida. Eso la llevó a recorrer otros monasterios de la religión, en Da Lat, al norte de Vietman y en Wat Prayong, cerca de Bangkok.

Sobre su vida en los monasterios contó: “En Pokhara, donde doy clases de arte y creatividad, el día empieza a las cuatro de la mañana con una meditación de una hora y media, desayunamos en el templo, la comida es muy básica, muy frugal, garbanzos, porotos… Es muy caro todo. Hay clases hasta la tarde y después actividades libres, vamos a río…”.

“Y también en Da Lat, donde no doy clases, pero integro el grupo que se ocupa de la biblioteca. Ahí estoy tres o cuatro horas por día limpiando y ordenando libros y, aunque lo haya hecho ayer, hoy lo vuelvo a hacer porque mientras lo estás haciendo, como dice el maestro, estás meditando, estás con vos”, confió Alicia Gorbato.