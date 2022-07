Pampita reveló por qué fue rechazada en un boliche en Ibiza

Pampita es sin dudas una de las famosas más top de Argentina. La modelo y conductora de El Hotel de los Famosos tiene un gran apoyo por parte del público. Y es que, más allá de su simpatía, la madre de Ana García Moritán tiene una historia de vida difícil que muchos admiraron como logró superarla.

Y es que, la esposa de Roberto García Moritán perdió a su hija Blanca y atravesó el peor momento de su vida. No fue hace mucho que habló del tema: "Cómo hacemos... es algo de siempre y no hay fórmula, es algo tan privado y doloroso que sí lo puedo hablar con alguien que transitó lo mismo, pero sino es muy difícil de explicarle a otro"

"Y se usa mucho para titular y no me gusta, trato de no tirar mucho, con el tiempo pude animarme a subir una foto o un video. Quería un lindo recuerdo para los chicos, transformarlo en algo lindo, una donación y que sea tangible para los niños, no sabía a quién donarle la plaza", contó.

Como si fuera poco, allá por el 2015 Pampita encontró a Benjamín Vicuña siéndole infiel con la China Suárez, con quien formó una gran familia meses después. Sin embargo, con el paso del tiempo la ex jurado de Showmatch: La Academia logró perdonar a los famosos y limar la asperezas.

De hecho, confesó: "No tengo nada que perdonarles (a la China y Vicuña), la vida es como tiene que ser y les deseo lo mejor a todas mis ex parejas". El tiempo fue pasando y Pampita encontró el amor en los brazos de Roberto García Moritán, con quien se convirtió en madre de Ana.

Pampita siemore es noticia por todo lo que hace o dice. Sin embargo, en los últimos días se convirtió en el foco de los medios luego de una bomba que lanzaron en LAM: "Rebotaron a Pampita en Ibiza, en un boliche increíble. Se llama Ushuaia, el otro día estuvo Wanda con Zaira Nara".

"Es un boliche hermoso, divino. Van DJs famosos. Es un hotel y boliche, las dos cosas. No sabemos por qué, pero ella salió enojada porque no la dejaron entrar", revelaron. Ahora bien, quien decidió romper el silencio fue nada más ni nada menos que Pampita.

En las redes de América salieron a aclarar: "Hoy Pampita le escribió a Ángel de Brito para aclararle que no fue rebotada del boliche, que tiene acceso libre porque es de los mismos dueños del hotel al que fue".