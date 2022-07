Santi Maratea reveló la tensa situación que atravesó con un sacerdote abusador en su adolescencia

En el programa radial Perros de la calle, Santi Maratea recordó un tenso episodio que atravesó en su adolescencia con un sacerdote abusador, en tiempos en que el influencer estaba muy apegado a la religión.

En diálogo con el conductor Andy Kusnetzoff y Gabriel Rolón, Santi Maratea contó que asistía a la iglesia de manera cotidiana, y que en aquel entonces él no discernía entre el componente más interno de la religión y la institución en sí.

“Para que entiendan, en un momento mi vieja me puso como penitencia que no podía ir a misa y me obligaba a salir”, confesó Maratea sobre la etapa en que era muy religioso.

Luego, sobre el episodio con el sacerdote abusador, Santi Maratea detalló: “Tuve una secuencia con un cura abusador bastante heavy y eso fue lo que a mí me hizo hacer esa desconexión. Me paré y me fui de una situación extremadamente incómoda donde él no me tocó a mí y yo no lo toqué a él, pero porque en un momento me paré y me fui”.

Además, el joven influencer admitió que le costó convencerse de que el sacerdote abusador en cuestión no estaba actuando de mala fe, ya que tenía mucha confianza con él. “Después estuve media hora autoconvenciéndome de que no estaba pasando lo que estaba pasando. Por ahí solo se rasca porque le pica la pi...”.

Sobre el vínculo cotidiano que tenía con el sacerdote abusador, Santi Maratea explicó: “No era un cura más, era uno con el que tenía confianza, porque era de la iglesia a la que iba seis veces por semana".

Finalmente, el influencer contó que logró salir de esa situación gracias a otro sacerdote. "El que me saca de ahí es otro cura. Ese cura me ayudó a que yo vaya y le cuente a los mis viejos. Después de mucho tiempo me enteré que ese cura le contó a mis viejos ese mismo día y entre los tres ‘fingieron demencia’ hasta que yo me animé a contarles", detalló.