La respuesta de Yanina Latorre ante la propuesta de ser candidata en las próximas elecciones

Yanina Latorre sigue de vacaciones en Miami y tuvo una comunicación con LAM (América TV) para referirse a una información que dio Alberto Samid. El empresario de la carne afirmó que estaba en conversaciones con la panelista para que integrara una fórmula para las próximas elecciones. "Estoy hablando con Esmeralda Mitre y Yanina Latorre para hacer una fórmula conjunta y terminar con la grieta", sostuvo.

Consultada sobre los dichos del empresario, Latorre le envió un contundente mensaje a Ángel de Brito: "Me llamó cuando estaba viniendo para Miami. Me dijo que le gustaría candidatearse, no sé para qué, y que quería contar conmigo en la fórmula", comentó.

Yanina Latorre.

Acto seguido, la panelista contó que rechazó la propuesta: "Le dije que no, de ninguna manera. Le expliqué que no me interesaba la situación para nada. Nunca haría política", agregó.

Luego, explicó los motivos "Iría contra mis principios, en todo sentido. Acordate cómo me enojé con Cinthia Fernández cuando se candidateó. Me parece que una persona que no es militante, que no trabaja, que no hizo toda una carrera en política, no debería postularse", sostuvo.

Finalmente, aclaró que no se dedicaría a la política: "No estoy hablando con nadie para ninguna candidatura política. ¡Por Dios!", sentenció.