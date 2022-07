Una panelista de LAM criticó sin filtro a Wanda Nara por sus fotos en Instagram: "Edita mal y..."

Wanda Nara al lado que va genera noticias. Esta vez, en Ibiza, donde vacaciona con su hermana Zaira y sus hijas, le rubia decidió meterse al mar sin corpiño y generó una fotos para el infarto.

Esas tomas también marcaron un mar de críticas, ya que allí se la ve muy diferente a lo que ella muestra en sus redes sociales casi a diario. La primera que tomó partido fue Cinthia Fernández, quien la lapidó desde su cuenta de Twitter.

"Con el carisma que tiene Wanda y la simpatía que maneja con las mujeres, por qué no se muestra tal cuál es. Real, sin esa batería de filtros que se pone. Daría un buen mensaje", lanzó en la red social del pajarito.

La que la siguió, pero en su cuenta de Instagram, fue Estefi Berardi, la nueva panelista de Angel de Brito en LAM, el programa que la rompe en las noches de América. Allí, la modelo la criticó por el uso del Photoshop que hace desde sus redes, al mismo momento que se viralizaron las fotos al natural en las playas de Ibiza.

Cuando le consultaron si Wanda edita "mal" sus fotos "a propósito" para que se hable de ella, Berardi fue más que contundente. "No. Pienso que edita mal y que no necesita edición", lanzó, tratando de no quedar tan mal con una amiga del programa que dirige De Brito.

Esta es la tercera vez que Wanda llama la atención de manera notoria: la primera fue en Brasil, en 2018, cuando se la vio en una playa del Caribe con Mauro Icardi. Otro momento que llamó la atención fue cuando se la pudo fotografiar caminando por New York, con un jean desbordante de curvas.

Ahora, en Ibiza, Wanda se metió al mar con bikini negra de dos piezas, pero al entrar al mar se sacó todo y abrió el debate. ¡Aquí hay polémica!