Estos son todos los hijos y nietos que tiene Graciela Alfano

Graciela Alfano tiene 3 hijos y 1 nieta y todos se caracterizan por mantener un perfil bajo y alejado de los medios. A continuación, compartimos todo lo que hay que saber al respecto y te contamos cómo vive la actriz y modelo argentina su reciente faceta como abuela. No te pierdas los detalles.

Graciela Alfano: así está compuesta su familia

Nacida el 14 de diciembre de 1952, Graciela Inés Alfano Casanova, conocida simplemente como Graciela Alfano, contrajo matrimonio cuando tenía tan solo 19 años. Con Andrés Ruskowski tuvo a su primer hijo, Nicolás Ruskowski, de quien estuvo alejada durante varios años. En una oportunidad, la actriz y exvedette confesó que la responsable de esta pelea fue su propia madre, pero que con el paso del tiempo logró reconstruir la relación con su primogénito.

Alfano y sus hijos (de izquierda a derecha: Gonzalo, Nicolás y Francisco).

En 1982 se volvió a casar, esta vez con el empresario Enrique Capozzolo. Fruto de esta relación nacerían sus otros 2 hijos, Francisco y Gonzalo. Polémica y mediática, Grace logró mantener su vida familiar en el mayor de los secretos. Esto lo hizo ya que consideró que sus hijos debían elegir por decisión propia si exponerse o no. El tiempo le dio la razón: tanto Nicolás como Francisco y Gonzalo optaron por un perfil más bien bajo y no se sabe mucho acerca de ellos.

Graciela Alfano y el amor incondicional que siente por Nina, su primera nieta

En diciembre de 2019, Graciela Alfano experimentó una de las mayores felicidades de su vida: nació Nina, su primera nieta, hija de Gonzalo y su pareja, Delfina Badessich. En su momento, la artista de 69 años expresó que estaba viviendo un “tsunami de emociones” y comprobando lo cierto que es el dicho de que ser abuelo no se compara con nada del mundo. “A mi nieta le doy el permiso para que se divierta y para que disfrute”, reconoció en una entrevista reciente. Al mismo tiempo, dijo que se muere de ganas de compartir en sus redes sociales todas las imágenes que tiene junto a ella.

Pero su hijo y su nuera no la dejan porque saben del alcance mediático que tiene y no quieren exponerla. Sí, la historia se repite para la ex de Matías Alé, y por esto que entiende que debe respetar la decisión de los padres de Nina. Así y todo, reconoció que tiene una idea: la de crear una cuenta privada en Instagram donde pueda subir todas las fotos que quiera. Según Grace, cuando Nina sea grande y tenga la capacidad para decidir, ahí se verá si todas estas imágenes se abren al mundo o no.