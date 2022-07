Nicole Neumann re refirió al polémico challenge de Mica Viciconte con sus hijas

Aunque muchos pensaban que la llegada de Luca Cubero iba a traer la paz a la familia, los enfrentamientos entre Mica Viciconte y Nicole Neumann parecen de nunca acabar. La modelo y la influencer tienen un largo historia del cruces mediáticos que todas las semanas suma un nuevo episodio.

Recientemente, se supo que la exmujer de Fabián Cubero no quiere saber nada con conocer al pequeño hermanito de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna. “Él no tiene nada que ver. Pero cada uno tiene su historia, su familia”, expresó la rubia en diálogo con LAM, el programa de Ángel de Brito por la pantalla de América TV.

Como era de esperarse, Mica Viciconte no se quedó callada y le respondió a Nicole Neumann con una indirecta: “Nosotros hacemos la nuestra. Imaginate que estoy en el mejor momento de mi vida, tengo trabajo, estoy con Luca que lo amo con todo mi ser, no me interesa nada, que hablen lo que quieran. Está bien, yo cuido a los míos. En su momento se ha dicho que yo maltrataba pero creo que tiempo acomoda a cada uno en su lugar y eso está bueno”.

Tras lo sucedido, la familia de Mica y Fabián Cubero compartió en sus redes sociales un polémico challenge viral que consistía en golpearse con una masa cada vez que alguno cometía un error. Luego se conoció que aquel desafío no le gustó nada a Nicole Neumann, dado que además de los dos adultos participaron las tres niñas que tiene junto al exfutbolista.

Sin embargo ahora decidió finalmente hablar al respecto y en diálogo con Intrusos (América TV) desmintió su enojo: “¿Por qué debería estar enojada? No entendí”. Ante tal comentario, el cronista del programa conducido por Flor de la V le explicó que “el challenge se trataba de golpearse con unas masas y se había dicho que no lo tomaste bien. Que era medio violento”.

Ante eso, Nicole Neumann aseguró: “No, no. Primero que no lo veo porque no lo sigo en redes, pero yo, mientras mis hijas se diviertan, está todo bien”. De esta manera dejó en claro que no tiene idea de lo que pasa en la vida diaria de Mica Viciconte y Fabián Cubero.

Para cerrar la nota, la modelo expresó: “A esta altura de mi vida, hoy por hoy, tiene que pasar algo muy serio. La verdad es que me dedico a disfrutar la vida, hacer foco en todo lo lindo que me está pasando… Mientras mis hijas estén felices, yo estoy bárbara”.