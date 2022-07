María Becerra bancó a la China Suárez, la novia de su ex, ante las críticas por ser "mala madre"

La guerra entre la China Suárez y los diferentes medios de comunicación continúa en una puja constante. Pero la actriz hace poco tiempo cargó contra Yanina Latorre, quien la acusó de ser mala madre y recibió una defensa muy inesperada; la de María Becerra.

La ex novia de su flamante pareja, Rusherking, estuvo en el ojo de la tormenta tras haberse ido a bailar. Esto desembocó en el enojo de Yanina y no aguantó dar su opinión de manera pública, lo que repercutió de manera muy negativa para la actriz.

"En cuanto a la maternidad. Yo primero soy madre y después persona. Yo creo que los hijos no piden venir al mundo y nosotros como padres debemos cuidarlos. Entonces, si hay un papá que está de viaje, la mamá debe cuidarlo y viceversa. Más cuando tenés un bebé de un año y medio que toma mamadera. Es mi pensamiento, tal vez arcaico”, deslizó hace un tiempo Latorre.

Claro que en esa polémica declaración, la panelista de LAM hace alusión al tuit de Suárez, a dónde deja en evidencia la ausencia de Benjamín Vicuña en su rol de padre. Para sorpresa de la artista, María habló sobre este cuestionamiento y se mostró a favor de la libertad en para todas las mujeres.

“Siempre está eso, pero es con nosotras. Hace poco vi la situación de una mujer que tiene hijas y que estaba saliendo a un boliche. Y la gente la insultaba porque ella estaba bailando y no cuidando a sus hijos, ¿entendés? A ella sí se le dice. Pero a un hombre cantante nadie les pregunta con quién están sus hijos”, deslizó Becerra, en diálogo con Pogo o nada.

Pese a esta muestra de sororidad que tuvo con la China, María no olvida la dramática situación que le hizo vivir su ex. El cantante santiagueño la engañó en el mejor momento de la pareja y eso marcó la vida de la joven de 22 años.

“Me duele cuando sentís que la gente es desagradecida. Cuando hay engaño, pero no una infidelidad o algo así, sino cuando hay mentira”, indicó la compositora del tema “Ojala”, que habla de su ruptura con Rusherking.

Entre otras indirectas que gatilló contra el novio de la China, Becerra también aseguró: “Me rodeo de gente que me parece buena persona. Y me duele cuando siento que no es recíproco. Cuando decís ‘¿Por qué hiciste esto tan oscuro? ¿Por qué estuvo en tu accionar la mentira, el cinismo?’. Me gusta que la gente se maneje con honestidad: aunque duela, siempre lo voy a preferir. Ahí es donde me pegas, en mi punto”.