Que escribió Ana Rosenfeld a nueve meses de la muerte de su marido

Ana Rosenfeld compartió un sentido mensaje en Instagram al cumplirse 9 meses del fallecimiento de su esposo, Marcelo Frydlewski, quien murió en Estados Unidos por complicaciones de salud tras haber contraído Coronavirus.



Si bien ya pasaron nueve meses, la nostalgia continúa siendo un sentimiento muy presente para la abogada, quien compartió con sus más de 600 mil seguidores de Instagram un video que mostraba la cotidianeidad de ella y su esposo.



“Hoy, 9 meses de tu partida. Extraño nuestras locuras. Un 9 de julio de 2020, aun en pleno encierro por pandemia, jugamos, felices y soñábamos juntos”, escribió en el feed de su cuenta de Instagram.





En las imágenes se puede ver un primer plano de Marcelo Frydlewski luchando con su afeitadora eléctrica con la que buscaba darle prolijidad a su barba.



Al darle play al video, se puede escuchar la tierna conversación que mantenían Ana Rosenfeld y Marcelo, en la que ella le pregunta cuánto tiempo llevaba sin rasurarse. En ese momento, él le responde que hacía dos meses no se afeitaba por el encierro.



Cuando a finales de 2021 Ana Rosenfeld regresó a Miami, el último lugar que vio con vida a su esposo, no pudo ocultar su nostalgia, tristeza y dolor por la ausencia. Era lógico, sólo habían pasado dos meses.





“Pensé que no me iba a costar tanto volver al último lugar que disfrutamos juntos. Cuando me fui me pregunté cómo sería de ahora en más. En el avión, ya me imaginaba, pero volver a ver el sol, la playa y la arena, tu lugar, ¡me destroza!”, escribió en Instagram aquella vez.



“Estudiamos juntos, nos reencontramos hace 36 años, vino a mi oficina por un tema laboral con quien era mi pareja. Él no llegaba y me dijo que lo atendiera yo. Fue de a poco porque teníamos una relación cada uno por nuestro lado”, contó alguna vez con Ángel de Brito sobre su historia de amor con Marcelo Frydlewski.