Índigo, la hija de Evaluna y Camilo, apareció en una entrevista de su padre y sorprendió: "Es hermosa"

Camilo y Evaluna se convirtieron en padres de Índigo en abril. Desde ese momento, la familia Montaner se mostró muy feliz con la llegada de la pequeña. Hace un tiempo quien habló de la bebé fue nada más ni nada menos que Ricardo Montaner, el jefe del gran clan de músicos.

"Es una hermosura. Estuve en el parto. El hecho de que Evaluna diera a luz en casa nos dio la oportunidad de que todos los hermanitos de ella y sus papás estuviéramos a su alrededor. Te puedo decir que es de los momentos más transcendentales en la vida de todos nosotros", comenzó.

Y agregó entre risas sobre el gran susto que se llevó durante el parto: "El hecho de que Eva tomara la decisión de parir naturalmente, sin ni siquiera una aspirina… Es importantísimo. Como papá, yo decía: “¿No será mejor en un hospital, que tiene todo lo que se necesita? Por si acaso".

"Mi esposa me respondía: ¿Por qué no te quedas tranquilo y no lo asumes como algo maravilloso, sin pensar todos temores? Todo va a salir bárbaro”. Entonces, lo único que teníamos que hacer era estar tranquilos. Estuvimos desde la noche anterior en vigilia, entre todos sus hermanos y yo, sentados en la sala, mientras Eva hacía su trabajo al lado de Camilo y con Marlene", continuó.

Hace algunos días el cantante de Tan Enamorados se reencontró con Evaluna, Índigo y Marlene en España y no pudo contener su emoción. Fue por eso que mediante su cuenta de Instagram decidió compartir una foto del momento y dejó un tierno mensaje: "Los cuatro en el abrazo del reencuentro…llanto y más llanto de emoción incontenible…#índigo @evaluna @marlenesalome y yo".

Ahora bien, Índigo sorprendió a todos hace algunas horas cuando Camilo se encontraba dando una nota a La Peña de Morfi. En diálogo con Jésica Cirio, se escuchan sonidos de fondo y fue el colombiano quien contó que se trataba de su hija. Fue entonces que lanzó un gran dato.

"Estoy aprendiendo de Índigo, que es la maestra más grande. Me llena de curiosidad, de emoción y de ganas de seguir aprendiendo. Está haciendo ruiditos. Llorando, no. Está haciendo como unos ruiditos de amor. Está aprendiendo a hacerlos", relató.