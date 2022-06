Nuevas noticias sobre la salud de Pancho Dotto tras su internación de urgencia

Hace algunos días, Pancho Dotto generó preocupación en sus seguidores tras ser internado de urgencia por una suba de presión, sumado a un cuadro de coronavirus. Y ahora, este jueves en la tarde, trascendió que el representante de modelos fue dado de alta y ya se encuentra en su casa completando la recuperación.

El propio Pancho Dotto fue el encargado de dar la buena noticia tras tres días de internación, y compartió su alegría enviando un par de fotos al periodista Pablo Montagna de LA NACION. En una de las imágenes, se ve el interior de la ambulancia en el viaje de regreso a su domicilio, y en la otra se va la mano del representante tomando un mate en uno de los ambientes de su hogar.

“El tema del coronavirus está bastante controlado, ahora tengo que cuidarme de la presión, por eso ya me voy a casa, que ahí están los dos asistentes que me ayudan: Estanislao y Marta, que lamentablemente también dio positivo de Covid”, detalló Dotto mientras iba camino a su domicilio.

Pancho Dotto.

Cuando fue internado este lunes, el representante de modelos había alertado: “Estoy aquí, internado en el Sanatorio de los Arcos. Vine con 220/120 de presión. No me podían bajar la presión alta”.

Además, en esa oportunidad Pancho Dotto explicó: “En principio no me siento muy bien. Me querría quedar acá para toda la recuperación, pero aparentemente tienen urgencias de camas. No me siento muy bien y tendría que ir a un lugar con contención de médicos, de enfermería y demás, pero veré. Vine con presión muy alta y me encontraron acá el Covid positivo, que aparentemente es leve, pero así empezó mi contador, que era más o menos de mi edad, y en tres episodios terminó con su vida”.

Por último, durante su internación Dotto remarcó: “Quiero tomar mis resguardos, me quiero quedar un ratito más en este plano. No le tengo mucho miedo a la muerte, pero por ahora me quiero quedar acá. Tengo muchas cosas para resolver, vivir y compartir”.