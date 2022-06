Qué hace Jonatan Viale para superar la muerte de su papá: "Va a..."

La muerte de Mauro Viale rompió a su familia. Y a más de un año del deceso, según contaron, todos los lloran y lo recuerdan en los encuentros. De eso habló Leonor, la vuida de Viale, en dos entrevistas que realizó para Intrusos y LAM, en las últimas semanas.

Pero el gran tema fue la salud de Jonatan, el periodista consagrado que la rompe en la pantalla de La Nación+ y en radio Rivadavia. Y fue la propia mamá de Viale la que contó la interna familiar a poco más de 12 meses de la partida de Mauro, ese genial periodistas que hasta sus últimos días la rompió en la pantalla de América.

Frente a la cámara, Leonor se sinceró sobre las herramientas a las que recurren para salir adelante de la mejor manera en toda la familia. “Así como el papá fue un periodista estrella creo que en este momento el legado del periodista estrella le está tocando a Jony”, comenzó.

“Lo que equilibra la vida de una persona cuando hay una pérdida así es el afecto de la familia que está presente todo el tiempo, y en mi caso yo soy psicoanalista, psicóloga, y trabajo muchísimo”, añadió sobre cómo transitan la delicada etapa Jonatan y su hermana Ivana, hijas del recordado comunicador.

"Jony hace terapia para poder manejar la pérdida y gracias a eso puede trabajar muy bien. Ivana, nuestra otra hija, también es psicoanalista. Y está trabajando en Radio Rivadavia en el programa que creó su papá: El Gíglico”, contó.

“Ivana tiene el mismo estilo para preguntar, para investigar, para hacer sus entrevistas. Indudablemente si ven su Facebook podrán ver la ultra sensibilidad que tiene con respecto al tema”, confió Leonor en su charla con Angel de Brito.

A la hora de recordar a Mauro Viale, Leonor lo hizo con mucho amor: "Nos enamoramos en un encuentro que hicimos con amigos. Fue un amor sin querer...", precisó. “Pero se dio todo tan natural que fue inevitable. Fueron años de pasarla bien, de crecer como familia, fue todo maravilloso”, explicó.

"Tuvimos un intercambio pasional, una atracción fatal. Y se sostuvo a través del tiempo. Fue un gran padre, un gran marido, lo mejor que me pudo haber tocado en la vida. Y por eso me dejó estos hijos maravillosos que tanto amor me dan. Un verdadero ejemplo", cerró la especialista en psicología, de la misma manera que hizo su hijo cuando habló de su papá hace un tiempo.