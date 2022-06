Topa presentó a su familia inclusiva: "No lo hice antes por miedo"

Diego Topa siempre mantuvo su intimidad a resguardo. En sus redes sociales, suele compartir imágenes de su actividad laboral y muy poco sobre su intimidad. Pero este domingo, en conmemoración del día del padre, publicó una foto junto a su hija con un emotivo texto.

"Nada más lindo que compartir el día del Padre con vos Mitai. Gracias por enseñarme día a día a ser mejor papá y persona", comenzó diciendo el artista. "Es increíble lo que uno aprende y sobre todo recuerda, y en el recuerdo aparecen miles de imágenes de lo que uno vivió con su papá", agregó.

"Gracias a mi papá por darme las alas y herramientas para volar! Ser libre y feliz. Es hermoso tenerte cerquita y que disfrutes a tu nieta. Feliz día para todos los papás del mundo", finalizó en la publicación que compartió en su cuenta de Instagram.

Ahora, en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez), el animador explicó por qué, al principio, no contaba que está en pareja con un hombre y que ambos son padres de Mitai.

"No es que no me atrevía a decirlo, uno viene de la generación de no poder contarlo, de mantener todo eso en la privacidad, del miedo a perder el trabajo... También trabajaba en Disney y no podía decirlo. Pero hoy las cosas cambiaron tanto que para mí es un orgullo ahora mostrar mi familia y Mitai es muy feliz con sus dos papás", comentó.

Mitai nació en enero de 2020. Ahora que la pequeña está más grande, el conductor admitió que en cualquier momento le va a pedir mostrarse en redes, algo que por el momento Topa decidió no mostrar la cara de su hija para darle la posibilidad de que ella pueda elegir su exposición.