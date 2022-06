¿Cuántas entradas vendió Susana Giménez para su debut con "Piel de judas" en Punta del Este?

El próximo 15 de julio será el esperado regreso de Susana Giménez al teatro con la obra "La piel de Judas". Lo hará en Uruguay, con funciones que se llevarán a cabo en el Hotel Enjoy de Punta del Este.

Pero la previa de su debut no estuvo exenta de polémicas. Primero fue Arturo Puig quien se mostró sorprendido al enterarse que no sería el director de la obra, como ocurrió en 2015, cuando Susana la presentó en calle Corrientes.

En diálogo con A la tarde (América TV), el actor expresó su sorpresa por la decisión de no ser convocado. "Yo estaba filmando en Bariloche, me llamó Gustavo Yankelevich (productor de la obra) y me dijo que Piel de judas la va a dirigir él", reveló en un audio que envió al programa que conduce Karina Mazzocco.

"Me sorprendió porque cuando uno es director de un espectáculo, como lo fui yo en Buenos Aires, normalmente te vuelven a llamar, pero bueno son decisiones que, a veces, no se entienden muy bien", agregó.

Luego, fue el turno de Jorge Rial, quien vaticinó que la obra sería un fracaso rotundo. "Le va a ir mal en el teatro en Uruguay. Allá siempre a los argentinos les va mal. Es su elección y está bien, pero está un poco zarpada", expresó sobre la decisión de Susana de hacer teatro en Uruguay.

Fue justamente sobre esta declaración que le consultaron a la diva en un móvil de Intrusos qué pensaba al respecto. "Viste que Rial habló sobre el teatro que vas a hacer en Uruguay", preguntó el notero a la diva quien no se calló y dijo: "Pero que se vaya a la mierd...", coronando su declaración con un gesto de "fuck you" y agregando: "¡Mirá Rial, mirá!".

En este particular contexto, se conoció cómo resultó la venta de la primera función de la obra pautada para el próximo 15 de julio. Y fue todo un éxito. Todas las localidades disponibles para el debut se agotaron a pocas horas de salir a la venta, según informaron desde la producción.

¿De qué va "Piel de Judas"?

En esta comedia francesa escrita por Pierre Barillet y Jean Pierre Gredy estrenada en el teatro parisino de La Madeleine, Giménez se pondrá nuevamente en la piel de Marion Bruker, una mujer incisiva y la esposa de un músico pedante y mujeriego que en 2015, cuando lo interpretó en el Teatro Lola Membrives de Buenos Aires versionada por Fernando Masllorens y Federico González del Pino, le valió el premio ACE a Mejor Actriz de Comedia. La temporada teatral 2015 fue recordada como la del regreso de Susana al teatro.

En ese momento, la pieza que dirigió Puig y marcó el regreso de la diva a las tablas luego de 24 años, fue vista por más de 150 mil espectadores.

Sin embargo, radicada en Uruguay luego de declarar públicamente que no va a "volver a vivir en `Argenzuela´", Giménez retomará la pieza del otro lado del Río de la Plata acompañada en el escenario por Antonio Grimau, Julieta Nahir Calvo, David Masajnik, Patricia Álvarez y Sebastián Slepovich.

"Piel de judas" se presentará los viernes y sábados a las 21 a partir del 15 de julio en el escenario principal del Enjoy de Punta del Este.