María Julia Oliván reveló el motivo por el cual dejó su carrera en los medios

María Julia Oliván supo construir una gran carrera periodística que duró 15 años, hasta que ella misma decidió ponerle fin por un motivo más que fuerte y valedero relacionado con su hijo Antonio.



Su éxito en televisión y radio se interrumpió cuando a su hijo Antonio le diagnosticaron el espectro de autismo. Desde ese momento, la vida de Oliván dio un giro rotundo y acentuó su oficio de madre.



Aprovechando sus conocimientos periodísticos, decidió buscarle una vuelta de tuerca para volver de a poco a lo que tanto la apasionaba, generó un podcast y plasmó un proyecto llamado Chat de mamis.





Sobre cómo descubrieron que su hijo tenía autismo, en diálogo con La Nación reveló que fue durante una visita a su médico. “Notó un juego atípico. Él tenía un consultorio que era como una pequeña plaza. Y vio que Antonio iba de un lado a otro. Entraba a la casita, salía, iba para otro lado, le tocaba la computadora, deambulaba, no se quedaba a jugar”, contó.



“Yo lo saco adelante, pensé. Me propuse hacer todo el día estimulación. Y fue lo que hice. Estaba tan convencida de que iba a mejorar que pensaba: ‘Yo ya le dije a todo el mundo que es autista y a los 4 años va a hablar y no se va a notar”, agregó.



No obstante, eso no pasó. “No sé si fue por la pandemia o qué. Pero cuanto más grande es, más se nota”, comentó la periodista sobre cómo fueron estos años desde que se enteró de la situación que atraviesa junto a su hijo.





Asimismo, Oliván confesó que aprendió a vivir con eso y que ahí fue que decidió dedicar todo a su rol de madre. “Se llama aceptación activa. Mientras lo iba aceptando, iba actuando. Puse primera y avancé, como soy en la vida”, expresó.



“También sufrí mucho. No paraba de llorar. Era una locura. En esa época trabajaba en Intratables. Y antes de entrar al canal, lloraba quince minutos en el auto y después bajaba”, concluyó.