María Julia Oliván denunció que sufrió acoso sexual por parte de varios políticos

María Julia Oliván sorprendió al denunciar que sufrió acoso sexual de varios dirigentes políticos. Durante una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la periodista de 46 años relató el difícil momento que atravesó.

"Tuve situaciones de acoso laboral y sexual. Yo no lo denuncié en su momento y no tengo ganas ahora de hacerlo. Terminé saliendo de ese lugar, de esa productora pero fue una experiencia fea", comenzó contando. "También me pasó con algunos políticos que también lo conté al aire pero no dije quiénes por el mismo motivo. Me duele de solo acordarme", agregó.

Sin dar mayores detalles, contó que uno de esos políticos le pidió disculpas en varias oportunidades. "Una vez por teléfono y otra vez que me lo crucé en un evento y me pidió perdón por lo que había sucedido, al menos tuvo ese gesto de decirme ‘María Julia te pido perdón por esto que hice, no estuvo bueno’, así que al menos eso lo cerré mejor".

"Es feo porque terminás como confundiéndote, sintiéndote culpable. Fue difícil, pero ahora los tiempos cambiaron y las chicas, las generaciones que siguieron después de la mía, se mueven y me ponen muy contenta", dijo al respecto sobre las nueva generación y sus herramientas para terminar con el acoso.