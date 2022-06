Karina Mazzocco abrió su corazón y compartió algo de su historia de vida

Esta semana, Karina Mazzocco decidió abrir su corazón y conmovió a más de uno de los televidentes con su relato frente a las cámaras. Todo ocurrió en A la tarde, el programa que conduce en América TV, y fue en una fecha especial: el Día Mundial del Donante de Sangre.

"Quiero compartir algo que tiene que ver con mi historia de vida. Hoy hace poco más de dos años, en plena pandemia, y en plena cuarentena, la mamá de mi mejor amiga cayó internada y tuvo que ser operada. Entonces un día mi amiga me escribió y me dijo que necesitaba que done sangre. Yo nunca lo había hecho, pero obviamente no lo dudé y fui", comenzó diciendo.

Visiblemente emocionada, Mazzocco continuó: "Y cuando estaba donando sangre, sentía tanta felicidad… porque era mi manera de abrazarla, ya que no podía hacerlo…era mi manera de quererla. Sentí un inmenso amor donando sangre para ella. A pesar de todos los esfuerzos y todas nuestras oraciones, ella se fue".

Y agregó: "Antes de irse sembró en mi la felicidad que es donar sangre. Lo cuento porque hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre, y también hoy se cumplen exactamente dos años que ella partió".

Karina Mazzocco

Finalmente, reflexionó: "Me parecía importante poder compartirlo e invitarlos a donar sangre, porque es un acto de amor y solidario. No se pierdan esa maravillosa sensación".