Thomas Fort rompió el silencio tras ser acusado por el homicidio de una madre y su hija

Tras haber sido elevada a juicio oral la causa en la que Thomas Fort quedó acusado del doble homicidio de una madre y su hija en un accidente producido en 2020, el joven rompió el silencio para asegurar que las pericias demostraron que su vehículo no impactó contra el de las víctimas.

El dramático hecho tuvo lugar el 5 de enero de 2020, a las 4.15 de la madrugada, en el kilómetro 24,5 de la Panamericana, a la altura de Don Torcuato. Thomas Fort, sobrino del legendario Ricardo Fort, regresaba de Punta del Este a bordo de su camioneta cuando chocó auto en el que viajaba una familia que se dirigía al Partido de la Costa.

A través de un audio que envió al programa Nosotros a la mañana (El Trece), Thomas Fort argumentó: “Por ahora es todo mediático el asunto. Las pericias físico químicas que se hicieron demostraron que no hubo contacto entre los vehículos”.

Luego explicó: “Hice un acuerdo civil con los damnificados para que se corran de la querella y reconocen que sus dichos no fueron tales. Fueron a llorar a todos los medios que era mentira. Dentro de las declaraciones reconocen que el acompañante agarró el volante, la grúa con la que efectivamente chocó este auto fue testigo de la maniobra y dice que este auto no puso luz de giro, un montón de cosas que los medios omiten”.

Por su parte, el panelista Carlos Monti leyó el resultado de las pericias de la compañía de seguros. “En el expediente, aparece un escrito presentado por la pericia. En el punto 3 dice que las evidencias permiten indicar que no existió un choque o raspón entre estos rodados al no existir una relación física directa entre daños ni transferencia de pintura. Conclusión: si no existe una correlación por ubicación o forma de daños y/o resto de pintura no se puede suponer un choque entre los móviles en el evento en análisis”.

Mientras que Pampa Mónaco aportó otro testimonio que compromete a Thomas Fort: “La fiscal pudo probar que la parte trasera derecha del otro vehículo tiene un toque. La grúa estaba estacionada, no sólo él cuenta como fue el accidente sino otros testigos que iban por Panamericana hablan de una camioneta que venía a 180 kilómetros por hora. Venía a máxima velocidad haciendo luces y pegándose a los conductores y tocando bocina para que se corran”.