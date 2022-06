La picante vendetta de Ángel de Brito a Mica Viciconte por no darle una nota: "¿Ahora sos...?"

Ángel de Brito le tiró una picante chicana a Micaela Viciconte, quien volvió a la televisión de la mano de Ariel Rodríguez Palacios en su programa “Ariel en su salsa”, ciclo del que iba a formar parte en un principio Romina Pereiro.



Resulta que la ex pareja de Jorge Rial quedó afuera del proyecto de manera sorpresiva y misteriosa. Sobre esto se le consultó a Viciconte, quien prefirió no hablar del tema, ganándose la crítica de De Brito.





“A Mica le preguntamos por la mano negra, porque ella estuvo en la reunión con Romina Pereiro”, adelantó el conductor de LAM, quien luego se puso picante al hablar de la mujer de Fabián Cubero.



“¿Qué te pasa, Mica? ¿Sos Nicole Neumann ahora? Estaban todos en la reunión. Ahora a Romina se la tragó una pelota de Telefé”, disparó, sin filtro, Ángel de Brito. “El pony, el pony, Mica”, agregó.



No obstante, luego remarcó que Viciconte siempre tuvo buena onda con el programa, por lo que aclaró: “La perdono porque la queremos. Una le dejamos pasar, la segunda ya no”.



Hace unos días generó sorpresa la confirmación de que Romina Pereiro no participaría finalmente del programa de Ariel Rodríguez Palacios, cuando fue ella misma quien había contado que formaría parte.





“Yo no hablé con Romina, pero sí con Telefe. Hace un ratito me llamaron y me dijeron que no iba a estar en el programa”, contó Ángel de Brito sobre la sorpresiva baja de la ex pareja de Rial.



“El lunes a las 11.15, Romina lo va a ver desde su casa. Imagino que no estará pasando ningún buen momento, ni debe estar contenta con esta noticia porque ella tenía ganas de trabajar de nuevo en la TV”, concluyó.