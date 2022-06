Tamara Baéz se la jugó toda con un increíble cambio de look: "Ahora soy Rapunzel"

Tamara Báez se ha convertido en una de las influencers más mediáticas del último tiempo. Si bien la blonda se hizo reconocida por ser la novia del famoso cantante L-Gante, logró posicionarse con su propio reconocimiento por lo picante que se muestra en las redes sociales.

Y es que la joven no puede dejar pasar ninguna injusticia, siempre que algo no le parece correcto se enfrenta sin miedo a nada con millones de personas que la siguen. Así como también le da cátedra a las personas que la critican por su gran cambio físico, del cual está muy orgullosa.

"16 años. Sí, era recontra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes, chichis. ¿Quieren descansarme a mí, justo a la piba más normal que existe? Yo siempre de barrio, como ahora", escribió picante la pareja de L-Gante y madre de Jamaica.

Y decidió confesar a corazón abierto sobre sus retoques: "Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Las quiero y sigan mis pasos. No exploten cuando me vean con las lolas hechas".

Báez se caracteriza por sus increíbles uñas que fueron criticadas por una mujer hace tiempo y ella le respondió: "Podrán decir mil cosas de nosotros, pero yo estoy con mi hija las 24 horas... La tengo hermosa y sin un rasguño, tengo la posibilidad de tener tres niñeras si quisiera pero acá estoy con mi hija para todos lados, hasta en el cine".

"Felicitame, tengo terribles uñas y las sé manejar de 10 sin lastimar a mi bebé. Qué decía la señora esta... Es imposible que no responda a un comentario así, están mal. Cada pensamiento que tienen en contra de nosotros... Qué bronca me da", escribió furiosa Tamara.

Como si fuera poco, hace tan solo algunas horas Tamara se mostró muy feliz del nuevo cambio de look que porta. La influencer visitó a su amigo estilista y se colocó extensiones para obtener el resultado de un pelazo. Además, tiñó sus raíces de color rubio ceniza. "Ahora soy Rapunzel", bromeó.