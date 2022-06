Damián Betular reveló la fortuna que le pagó una famosa pareja por su torta de casamiento

Damián Betular fue unos de los invitados en el programa de este sábado en PH, Podemos Hablar (Telefe). Durante la charla que mantenía el jurado de Masterchef Celebrity con Andy Kusnetzoff, sorprendió a todos al revelar la fortuna que le pagó una famosa pareja por su torta de casamiento.

"Me pagaron 20 mil dólares por una torta", recordó el famoso chef sobre el particular trabajo a medida que realizó mientras él se desempeñaba como pastelero del Palacio Duhau. El pedido fue una réplica del pastel de bodas que tuvieron el Príncipe William y su esposa Kate Middleton.

"No voy a decir los nombres. Son muy famosos. Hoy ya no están juntos", expresó Damián sin querer revelar la identidad de la pareja. "Tenía 40 pisos y mil rosas de azúcar. Cada piso contaba la historia de la cultura inglesa y nosotros la adaptamos. Terminamos trabajando 14 personas durante dos semanas", detalló sobre el pedido en cuestión.

Damián Betular.

Claramente se refiere a la torta de casamiento de Victoria Vanucci y Matías Garfunkel, quiénes celebraron su unión en una fastuosa fiesta el Palacio Duhau en el 2014 donde asistieron más de 150 invitados.

"La fama marea. El dinero marea. Y a mí me mareó de tal forma que me alejó de quien quería ser. Me puso en un mundo que no era el mío. Siempre fui una mujer simple, de una familia humilde. Y de repente me topé con un universo distinto. Con gente distinta. Con situaciones y oportunidades que no había vivido nunca", contó Vanucci en una reciente entrevista que realizó para Teleshow.

"Al principio la alta sociedad y el lujo te obnubila. Trataba de pertenecer, pero no lo lograba. Desde el momento en que tenés choferes para todo, no manejás más. No hacés un trámite más. Te hacen todo. Y perdés el eje. Llegué a tener tantos guardaespaldas que nadie se me podía acercar. Esa no era mi vida. Esa no era yo. Ni era feliz. Y empecé a caer", agregó.

Victoria Vanucci.

"Un día, instalada en Estados Unidos, me miré al espejo y no me reconocí. No tenía nada. Mis amistades desaparecieron. No había nadie que me ayudase. No podía controlar el pánico y me despertaba en medio de la noche. Ya no era una vida que pudiese disfrutar", reflexionó.