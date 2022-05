La reacción de una importante figura que no fue convocada por Susana Giménez para su regreso al teatro

Susana Giménez regresará al teatro con la obra "Piel de Judas". Lo hará en Uruguay, con funciones que se llevarán a cabo en el Hotel Enjoy de Punta del Este. Esta mañana se concretaron los detalles finales durante una reunión que mantuvo el productor Gustavo Yankelevich con las autoridades del lugar.

Cabe recordar que el productor contó en una entrevista radial que el elenco que acompañará a Susana estará compuesto por Antonio Grimau y David Masajnik, y los uruguayos Sebastián Slepovich y Patricia Álvarez. Y sumaría una actriz de renombre, de la cual no trascendió el nombre. También reveló que el debut será la última semana de junio y que las funciones se realizarán los viernes, sábados y domingos.

SUSANA PROTAGONIZANDO PIEL DE JUDAS DURANTE LA TEMPORADA 2015.

Entre otros detalles que se dieron a conocer, se filtró la información de que Arturo Puig no será el director de la obra, como ocurrió en 2015, cuando Susana la presentó en Buenos Aires.

En diálogo con A la tarde (América TV), el actor expresó su sorpresa por la decisión de no ser convocado. "Yo estaba filmando en Bariloche, me llamó Gustavo Yankelevich (productor de la obra) y me dijo que Piel de judas la va a dirigir él", reveló en un audio que envió al programa que conduce Karina Mazzocco.

"Me sorprendió porque cuando uno es director de un espectáculo, como lo fui yo en Buenos Aires, normalmente te vuelven a llamar, pero bueno son decisiones que, a veces, no se entienden muy bien", agregó.

Por último, remarcó que no tiene intenciones de polemizar sobre el tema: "Está bien, no hay ningún problema. La dirigirá él o algún asistente", finalizó.