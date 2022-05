Silvina Luna reveló quién será el próximo eliminado de El Hotel de los Famosos: “La familia lo quiere ver afuera”

No pudo continuar, le pusieron un freno, aunque se erige en una voz autorizada. Silvina Luna culminó su recorrido por las aguas tumultuosas de El Hotel de los Famosos, el reality que causa furor en la pantalla de eltrece y que genera sensaciones positiva para el canal.

La modelo no logró evadir los obstáculos, aquellos que se le presentaron por las confabulaciones internas de los participantes del certamen. A pesar de terminar fuera de la competencia, la mediática activó una especie de curaduría de todo lo que acontece en el show.

Con una serie frenética de entrevistas, Silvina se arrojó a analizar el devenir del reality y en esa línea se animó a esbozar una premonición del próximo eliminado, de ese famoso que caerá en las garras de las nominaciones y sobre todo del voto de los seguidores.

En un diálogo con la radio La Once Diez, Luna se animó a brindar su expertise, su mirada filosa y aguda de lo que sucederá en breve y exclamó el sorpresivo pronóstico. "Yo sé cómo opera La Familia. La Familia vota según quién gane en el laberinto. Ellos quieren afuera a Locho (Loccisano) y a Walter (Queijeiro) porque no son parte de la familia”, bramó.

En esa sintonía, la ex Gran Hermano también puso luz sobre otra concursante que sufrirá en cualquier momento la influencia negativa de las internas: “A Majo Martino también la van a rajar pronto. Pero definen también según el rival”.

A la hora de aportar más sustento, más contenido y argumento, a su opinión de estas celebridades que saldrán del ciclo que conducen Pampita y el Chino Leunis, Silvina expresó: “Como no vota la gente, sacan al que le cae mal a esa mayoría, no sé qué tan bueno es no estar en igualdad de condiciones. Llegás muy agotado y golpeado a las finales, emocionalmente”.

Motorizada en conservar su atención a la dinámica de esa convivencia de meses de los participantes en el programa, la modelo contó cómo vive esta realidad de convertirse en una espectadora. “Verlo desde afuera es otro reality, yo adentro estaba como en una nube de pedo, pensé que nos llevábamos todos bastante bien, que nos queríamos. Ahora lo veo y es recontra tóxico”, aseguró.