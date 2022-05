Cómo es la mansión con la que Maxi López le pagó a Wanda Nara y resolvió su juicio eterno

Wanda Nara y Maxi López tuvieron una polémica relación. Si bien se separaron porque la blonda se enamoró del mejor amigo de su esposo, la realidad es que las crisis eran constantes en el matrimonio de los famosos y muchos aseguran que se debían a infidelidades por parte de él.

Hace un tiempo, cuando la empresaria visitó Argentina para inaugurar un nuevo local, habló sobre la relación que hoy mantiene con su ex pareja y reveló cómo la ayudó durante el escándalo que vivió Wanda con Mauro Icardi y la China Suárez hace meses.

"La verdad que yo siempre traté de ser cordial con él lo máximo posible, por el bienestar de mis hijos. A mí lo que me molestaba y me hacía mal era el tema que decía que no veía sus hijos, que tengo que hacer un reality de cuando viene a buscarlos, no hubo baches de él en la vida de mis hijos, los baches normales que puede haber en dos personas que viven en dos ciudades diferentes", contó.

Y agregó: "nosotros vivíamos en una parte y él en otra, ahora él está viviendo en Londres, nosotros en París y obviamente tiene su agenda, los nenes tienen las de ellos, pero siempre tuvieron relación, mis hijos desde muy chiquitos tuvieron un celular para en cualquier momento hablar con él".

Fue entonces cuando lanzó contundente: "no cuidó a mis hijas. Mis hijos van todos al mismo colegio, él los fue a retirar y, bueno, hizo un videíto en el que se le escapó la cámara y enfocó a mis dos hijas. No me enojé ni le reclamé, pero era parte de lo que él me decía que no haga con sus hijos".

Ahora bien, resulta que Maxi López y Wanda Nara tuvieron varios enfrentamientos no solo mediáticos, sino también legales por la cuota alimentaria de los hijos que tienen en común. Por eso hace unos días se reveló que los famosos llegaron a un acuerdo para finalizar la polémica.

Wanda y Maxi acordaron que la blonda se quedaría con la gran mansión que tienen en el barrio privado Santa Bárbara, que cuenta con 3 pisos, un total de 7 habitaciones, 5 baños y dos cocheras. La propiedad posee 1800 m². Un lujo que la blonda quería hace tiempo y que está valuado en 2 millones de dólares.