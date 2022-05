Estefi Berardi cambió radicalmente su look y Ángel de Brito la comparó con...

Estefanía Berardi se logró posicionar el último año como una de las grandes panelistas de espectáculos de la televisión argentina. Tal fue el buen trabajo que hizo junto a Carmen Barbieri en Mañanísina (Ciudad Magazine), que Ángel de Brito la convocó como angelita en su regreso a la televisión.

Pese a que tanto la profesión como el lugar en el que se encuentra le hicieron ganar algunas enemistades, como el caso de Cinthia Fernández, que desde el día uno en el sillón de LAM (América TV) la criticó, ella sigue segura como siempre dando a conocer toda la polémica información que le llega.

Y aunque dentro del mencionado programa algunas otras figuras del panel tampoco la quieren tanto, Estefi Berardi se logró ganar el corazón de Ángel de Brito. Fue por eso que el conductor la halagó el pasado viernes al aparecer al aire con un nuevo y renovado estilo.

Primero el conductor le dijo que le gustaba más como le quedaba el morocho, pero minutos más tarde le dijo: “Ahora que estás morocha, te veo parecida a alguien. Estoy tratando de encontrar a quién…".

Y la cosa no quedó ahí, sino que la comparó con dos ex angelitas, y una en particular no se lleva muy bien con Estefi Berardi. “Tenés un poquito de Majo Martino, nuestra amiga, y un poquito de Cinthia Fernández. Es un mix. Te estoy diciendo todas bombas”, detallo de Brito.

“¡Ay, no me digas Ángel! No me gusta parecerme a nadie”, le respondió Berardi, ante lo que Ángel le remarcó: “Sos única e irrepetible, quédate tranquila”.