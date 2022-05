Yanina Latorre salió con los tapones de punta a defender a Jey Mammon

El pasado domingo, Jey Mammon debutó como conductor en La Peña de Morfi. Si bien el humorista se destacó, junto a Jesica Cirio, delante de las cámaras de Telefe, varios salieron a criticarlo en su nuevo rol. Una de ellas fue Marina Calabró, quien no tuvo piedad en el programa radial de Jorge Lanata.

"Lo hizo bien… no vi al Jey más brillante. No vi al Jey más lucido y lo vi poquito. Estuvo retaceado, sinceramente, no sé por qué. La presencia de Jesica fue mucho más importante, en términos cuantitativos, que la de él. Si bien él se lució cantando con Sandra Mihanovich y con Abel", comenzó diciendo.

Y agregó: "Es una figura tan familiar que no sé si se trata de acostumbramiento, yo lo vi poco, retaceado. Y de hecho, yo no sigo su conducción, pero me sorprendió Cirio porque tiene el tono indicado. ¡Alegría, todo el tiempo arriba! A Jey, por momentos, lo vi más melanco. Me gustó el agite de Cirio, hizo un gran laburo".

Marina Calabró

En LAM debatieron sobre esto y quien salió con los tapones de punta a bancarlo fue Yanina Latorre. "¡Marina lo mató! ¡Malísima Marina! ¡Me afectó cuando lo escuché! Me pareció mal lo que hizo", señaló la angelita al aire.

"Dijo que estuvo fatal y le gusta Jesica Cirio conduciendo sola, básicamente", sumó y siguió:"¡Déjenlo! ¡Es el primer programa! Yo la quiero mucho a Jesica, pero Jey es groso conduciendo. ¡Lo estoy defendiendo!".