El dramático momento que vive Yanina Latorre por la salud de su mamá

Nuevamente, Yanina Latorre hizo referencia al estado de salud de su mamá Dora en el ciclo que comparte con Marcelo Polino en la radio. Algunas semanas atrás, la panelista se había mostrado muy preocupada por cómo se encontraba su progenitora, quien en su último viaje a Estados Unidos debido a un dolor en la columna ingirió una medicación que le provocó una intoxicación que derivó en una hepatitis tóxica.

Yanina Latorre junto a su mamá Dora

En ese entonces, quien se encargó de cuidarla y asistirla fue Lola Latorre. Ahora, la mediática volvió a hablar de su mamá y reveló el dramático momento que vive por las dificultades que está teniendo que atravesar con ella.

"De la hepatitis medicamentosa se recuperó, son procesos largos pero salió adelante, pero el tema ahora es que está con poca estabilidad. Y bueno, yo ayer le dije la palabra ‘bastón’ y se volvió loca", señaló al aire.

Yanina Latorre

"Ella sigue en rehabilitación, tiene un dolor muy suave, pero con el tema de la columna y la pierna perdió estabilidad. Se cayó dos veces. Es un drama, es muy difícil hacerle entender algunas cosas. El otro día se tomó el 130, yo le digo que use taxi que se lo pago yo, pero no quiere gastar. Es difícil con ella. No sé si también será porque perdió masa muscular. Es difícil", manifestó visiblemente preocupada.