El palo de Maju Lozano a María Susini por defender a Facundo Arana, su marido: “Es la..."

Desde que Romina Gaetani prendió el ventilador para lanzar duras acusaciones de maltrato por parte de Facundo Arana se sucedieron un sinfín de comentarios al respecto, la mayoría de ellos parecidos a los de la actriz.



Y ese fue el caso de Maju Lozano, quien relató la experiencia personal que tuvo con Arana, quien hace unos días fue defendido de manera categórica por su esposa, María Susini.





“Yo hablé de algo que me pasó a mí, no me voy a meter en todo lo demás. No siento que tenga derecho ni soy una opinóloga. María es la mujer de Facundo. ¿Cómo no lo va a defender?”, comentó Maju.



"Cómo vive la experiencia cada uno es respetable. Me parece genial que haya salido María, es su mujer y él es el papá de sus hijos. Cada uno sabe cómo y qué hace”, agregó la conductora de Todas las Tardes.



En cuanto a la repercusión que alcanzó el relato de su experiencia personal con el actor Facundo Arana, Maju Lozano se sinceró y reconoció que no se siente para nada cómoda ante tanta exposición.



“Yo me angustio. No entiendo mucho de este juego. Aun trabajando en los medios de comunicación hay cosas que me siguen sorprendiendo”, explicó la conductora en cuanto a la manera en la que se toma estas situaciones.





“Yo no soy una persona que tenga miedo. No me muevo con miedo. No tengo miedo porque no hay nada. Simplemente conté algo que me había pasado a mí y que me llamó la atención”, aclaró Maju.



“Si hay algo que no tengo es miedo. Cuando uno va con la verdad, va con la verdad. Si yo tengo que poner un abogado para defenderme es porque algo hice mal”, concluyó la conductora.