La fuerte defensa de Cristina Pérez a Facundo Arana en medio de las acusaciones

La polémica alrededor de Facundo Arana sigue sumando nuevos protagonistas y opiniones, la mayoría desfavorables. No obstante, hay algunas voces que salieron a respaldaron, entre ellas, su esposa, María Susini.



Otras de las personalidades que salieron a defender al actor fueron Mercedes Funes, Natalia Oreiro, Mariana Genesio, Sabrina Garciarena. Ahora, se le sumó la periodista Cristina Pérez.





En una entrevista con LAM, le preguntaron a Cristina Pérez por el tema del momento y ella, lejos de las palabras acusadoras de otras mujeres, en su mayoría actrices, tuvo palabras elogiosas para con el actor.



“Yo respeto, obviamente, todo lo que cada persona sienta y que tenga que expresar. No tengo nada que decir de él, más bien todo lo contrario”, expresó la periodista en la nota con el programa que conduce Ángel de Brito.



“Es una gran persona y muy comprometida con los demás. Ha hecho mucho por los demás, en campañas solidarias. Es un gran corazón el de Facundo. Eso es lo que yo siento por mi experiencia y por mi amistad. Y es lo que me parece corresponde decirte”, agregó.



Cuando le preguntaron si había podido hablar con Arana sobre las acusaciones, respondió que no, pero que él sabe lo que ella piensa. “Lo importante es lo que cada uno sabe en su corazón sobre el otro”, comentó.





Por último, en cuanto a su punto de vista como comunicadora, Cristina Pérez dijo que siempre tendrá respeto por aquellos que dedican hablar de temas privados en forma pública, al tiempo que se puso a disposición para brindar la ayuda necesaria.



“Hay que llevarlo con un carril de respeto y de una mirada ecuánime y justa. Si hubiera algo delictivo, que la Justicia lo investigue. Yo, desde mi experiencia, con Facundo sólo tengo cosas buenas para decir”, concluyó.