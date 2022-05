El picante gesto de Jorge Rial tras el insulto de Susana Giménez

Jorge Rial vaticinó que el regreso de Susana Giménez al teatro con la obra Piel de Judas será un fracaso de taquilla. Consultada al respecto en un móvil de Intrusos, la diva descargó toda su furia contra el periodista.

"Viste que Rial habló sobre el teatro que vas a hacer en Uruguay", preguntó el notero a la diva quien no se calló y dijo: "Pero que se vaya a la mierd...", coronando su declaración con un gesto de "fuck you" y agregando: "¡Mirá Rial, mirá!".

Ante la sorpresiva reacción de Susana, que generó gran repercusión en los medios, Rial recogió el guante y compartió a través de sus stories de Instagram la captura de pantalla en la que se puede leer el exabrupto de su colega. "Una lady", expresó junto al sticker de una bruja.

Recordemos que el periodista había realizado una fuerte acusación contra la diva durante un móvil con Intrusos. "Susana no me gusta lo que dice, cómo lo dice, me parece despectiva. Se ca... en la gente que la ve", disparó.

Luego, sobre la decisión de Susana de hacer teatro en Uruguay, Rial adelantó: "Le va a ir mal en el teatro en Uruguay. Allá siempre a los argentinos les va mal. Es su elección y está bien, pero está un poco zarpada".

Finalmente, cuando le consultaron sobre quién es la diva número uno del país, el conductor no dudó en responder: "Mirtha es la número uno. Porque una diva no es solamente la luz, es el ejemplo. Mirtha tiene 95 años. Sigue laburando, en la pandemia se la bancó, la respetó, cuando se tuvo que vacunar se vacunó, no put... al país. Para mí es la gran diva, lejos. Más que Susana".