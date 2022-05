¿Cuántos años llevan juntos Carlitos Balá y su esposa?

La constancia de matrimonio dice que, en este 2022, Carlitos Balá y su esposa, Martha Venturiello, cumplen 60 años de casados. Sin embargo, se conocen desde antes, lo que quiere decir que llevan juntos mucho tiempo más. A continuación, compartimos las principales claves de esta increíble historia de amor y te contamos todo lo que hay que saber al respecto.

La increíble historia de amor entre Carlitos Balá y su esposa, Martha Venturiello

Cuenta la historia que Carlitos Balá y Martha Venturiello se conocieron hacia la mitad de la década de 1950 y que el encuentro entre ellos fue tan fortuito como inevitable. Según las declaraciones que la propia Martha realizó a un reconocido medio, la circunstancia que los unió fue un casamiento en el que había unos 500 invitados.

Entre noviazgo y matrimonio, Carlitos Balá y su esposa llevan casi 70 años juntos.

De entre toda esa multitud, Carlitos y Martha coincidieron en la pista de baile y él hizo lo que mejor sabía y sabe hacer: la hizo reír. Finalizada la fiesta, ambos volvieron juntos a sus casas en colectivo y, según ella, Balá le contó chistes de todos los colores, generando sus carcajadas y también cierto asombro ante esa personalidad tan extrovertida e hilarante.

Por entonces, ella tenía 18 años y él estaría rondando los 30, ya que le lleva 12. Unos años más tarde, en 1962, ambos concretaron el noviazgo y contrajeron matrimonio. Al día de hoy, Carlitos Balá y su esposa Martha llevan 60 años de casados y, además de seguir juntos y enamorados, disfrutan de la familia que construyeron juntos, con sus hijos Laura y Martín y sus nietos como máximos exponentes.

La divertida anécdota de cuando Carlitos Balá hizo pasar vergüenza a Martha Venturiello

Hace unos años, y de visita en el living de Susana Giménez, Carlitos Balá y su esposa compartieron varios detalles acerca de los tiempos en los que se conocieron. Por entonces, Balá no era reconocido en las calles, al menos no físicamente, ya que trabajaba en radio. Venturiello, por su parte, era una joven tímida que, al principio, no quería saber nada con Carlitos.

No obstante, él la conquistó a fuerza de risas y perseverancia. En el programa de Susana, justamente, el creador del “chupetómetro” y del “sumbudrule” recordó una oportunidad en la que, en pleno viaje en colectivo, se puso a vender una birome ante la vista de la joven y de una pareja que lo acompañaba.

A modo de curiosidad, hay que recordar que esto era algo habitual en el cómico nacido en 1925. Según lo que él mismo dijo en varias oportunidades, de joven solía hacer chistes e improvisar en los colectivos para vencer su timidez.