Marley anunció el final de "Por el Mundo" y explicó las razones de la inesperada decisión

Marley es una de las figuras de la televisión argentina, más precisamente por su labor en Telefé, señal en la que el pasado domingo condujo los Premios Martín Fierro, fiesta en la que ganó dos estatuillas: mejor big show y mejor programa humorístico.



Ahora, en una entrevista con Intrusos, el conductor se refirió a los dos premios que obtuvo el pasado domingo. “Ganamos por La Voz Argentina y Por el Mundo, que ya lleva 22 años, de los cuales Flor de la V fue conductora conmigo. Nunca habíamos ganado un Martín Fierro, así que después de 22 años lo logramos”, comentó Marley.





Asimismo, sorprendió al revelar que se aproxima el fina de Por el Mundo. “Nos queda un tiempito nomás. Mirko está todavía en el jardín y lo puedo hacer faltar. Pero una vez que llegue a primaria, no le quiero arruinar su escolaridad ni la relación con sus amigos”, explicó.



“Es medio difícil hacer Por el Mundo cuando empiece primer grado. Así que son los últimos viajes”, agregó Marley sobre las razones del final del histórico programa por el que hace una semana fue reconocido en los Martín Fierro.



En cuanto a lo que fue la ceremonia del pasado domingo, Marley destacó la parte emotiva por los diferentes homenajes que se realizaron durante la noche a distintas figuras, tanto las que estaban presentes en el salón como aquellos que ya no están.



“Pasó lo de Diego Maradona, lo de Susana, lo de Mirtha. Todos esos aplausos de pie. ¿Viste que eso no se da mucho acá, esa cosa de ovación de pie? Es más común verlo en Hollywood, que todos se ponen de pie para aplaudir a una figura. Acá tenemos que tener más respeto y homenajear más a las figuras”, sostuvo.





Por otro lado, se refirió al nuevo proyecto televisivo de Florencia Peña, quien recibió duras críticas en las primeras semanas por su contenido, pero que, en cambio, tuvo el apoyo de su amigo.



“¡Me encanta! Me causa mucha gracia. Estuve hablando con ella y le di mis consejos sobre lo que pienso que puede mejorar y lo que está genial, pero eso siempre lo hacemos con todos los proyectos, no sólo con éste”, concluyó.