Marley reveló que agranda la familia: así reaccionó Mirko

Desde que Marley tomó la decisión de convertirse en padre y una vez que llegó a este mundo Mirko, allá por octubre de 2017, al conductor no se le fueron las ganas de seguir agrandando la familia.

Sin embargo, primero tenía que ver crecer al travieso chiquitín de cabellos dorados. Aprender en el día a día la hermosa pero laboriosa tarea de ser papá en una familia monoparental y, sobretodo, saber si una vez que el niño creciera aún tenía energías para la llegada de otro integrante.

Sin lugar a dudas, el hijo de Marley se convirtió rápidamente en una celebridad. Tal es así que esta última temporada de Por el mundo la hicieron juntos, como equipo. Pero ahora, el niño retomó su agenda y el conductor quiere bajar un poco del avión para acompañarlo en el proceso de escolarización.

Con todo eso presente, Marley visitó este jueves Flor de equipo (Telefe) y fue allí donde reveló que pese a todo lo que significa criar solo a un pequeño, está listo para darle una hermanita. Ya está tu consentimiento para comenzar el tratamiento para el hermanito o hermanita de Mirko”, le dijo Analía Franchín para dar pie al tema. "Sí, ya lo empecé”, respondió Marley muy feliz con la noticia.

Ante esta revelación, la panelista del programa le consultó si iba a llevar adelante el proceso con la misma madre subrogante que llevó a Mirko en su viente.

"No, no va a ser la misma. Estamos ahora en la búsqueda porque ella ya tuvo dos hijos antes de que llegara Mirko. Él nació tipo de emergencia tres semanas antes por un tema de presión de ella. Estaba en riesgo su vida en ese momento. Por eso Mirko nació antes y ella hace poco que estábamos hablando me dice: 'No lo vas a poder creer, quedé embarazada'. Fue de su marido y tuvo otro varón más”, contó el famoso conductor.

Además, en el mencionado programa, Nico Peralta aprovechó lo que Marley estaba contando y le consulto si Mirko tenía contacto con dicha mujer. "Nos hemos ido una vez de vacaciones juntos a México, que invité yo a toda la familia porque quería volver a verlos y estar con ellos. También hay que entender que esto es una relación, que es la persona que tuvo nueve meses en la panza a mi hijo. Ella todo el tiempo le cantaba, le ponía música. Sus hijos le daban besos a la panza y le decían: 'Buenas noches, bebito'. Entonces hay una conexión que va a quedar eternamente”, contó.

Para cerrar el tema y luego de admitir que le gustaría que sea nena, algo que ya había dicho durante el verano, la estrella de Telefe contó cómo reaccionó Mirko ante la noticia: "No le conté tan específicamente. Le pregunté si él quería tener un hermanito o hermanita y me dijo que sí. Él ve en la escuela que muchos tienen hermanitos entonces le gusta la idea. Pero hasta ahí llegamos, no le quiero agregar información hasta que suceda”.