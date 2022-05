Alejandro Fantino estalló contra Alberto Fernández con una fuerte acusación

En la apertura de Animales Sueltos (América), Alejandro Fantino estalló contra el presidente Alberto Fernández con una fuerte acusación, y tras el ofrecimiento del mandatario de saldar con la Justicia la causa por el festejo del cumpleaños de la primera dama en plena cuarentena estricta a través del pago de un monto de dinero.

Alberto Fernández ofreció $1.600.000 y su pareja, FabiolaYáñez $1.400.000, para así intentar reparar la violación de la normativa que el propio presidente había establecido. Mientras se espera que esta medida se homologada por el juez de la causa, Alejandro Fantino se tomó unos minutos en su programa televisivo y arremetió con duras palabras contra el líder del Poder Ejecutivo.

“A mí se me murió mi viejo y tengo las cenizas en una cajita de madera. Me avisaron a las 2 de la mañana que mi viejo se murió en Barrio Norte. Lo fue a buscar una ambulancia. Yo era trabajador esencial y podría haber chapeado o inventado algo y hubiera llegado igual, pero no pude”, comenzó Fantino en su fuerte editorial.

Luego acusó indignado: “No pude y no quise. Porque te estaría cag...ndo a vos. No hay nada más de cobarde que lo que hizo Alberto Fernández hoy. Es muy de cobarde”.

Siguiendo con su crítica, Alejandro Fantino expresó su descontento con la actitud de Alberto Fernández de querer solucionar este tema con dinero, cuando según lo que expresó el periodista lo que correspondía era que el mandatario siguiera el curso judicial de la causa.

Finalmente, Fantino también apuntó contra el fiscal que aceptó esta medida y tildó a quienes intervinieron en el proceso como “cag...nes”. “Los conceptos para mí son: poder, desconexión con la realidad y con la gente, soberbia, cobardía, decepción. La verdad duele, la decepción mata. A mí me mató por dentro algún tipo de relación que nunca tuve. Que intente arreglar con un palo 600 la fiesta, cuando yo todavía tengo la cajita de madera que dice Jorge Fantino, me da mucho asco”, sentenció el conductor.