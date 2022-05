El drama de Juan Alberto Mateyko tras ser asaltado dos veces en una semana: “Me siento ultrajado y…”

Un escalofrío recorre su piel y todas sus entrañas. Una sensación horrenda que se activa en el interior por la violación de su privacidad, de su hogar, de su espacio más íntimo. Juan Alberto Mateyko camina por horas aciagas, que se tiñen por la impotencia de ser víctima de dos robos en su casa.

El famoso conductor sufrió dos hurtos de una importante suma de dinero en su propiedad, ubicada en Córdoba Capital, en el lapso de cuatro días. Lo llamativo del caso se centra en la ausencia de desorden y la prolijidad con la que los malhechores le sustrajeron su plata en un piso 16 de una torre.

Evidentemente se trata de personas que conocían el movimiento cotidiano de Mateyko, hasta la ubicación específica de esos billetes. Por eso, el animador relató: “Sin llave y con todo impecable, sin dejar ningún rastro, me sacaron plata el día lunes. Yo quise creer que había sido un descuido, no me resignaba a que me habían robado”.

En cuanto a la secuencia de los hechos, Juan Alberto describió: “El jueves, le pedí a una amiga que trabaja en un banco si me podía acercar plata al edificio. Esa plata la traje a la radio y, al otro día, el viernes, la pongo en el mismo lugar, debajo de un sobre. Y cuando vuelvo de cenar con Palito (Ortega) el sábado a las 2 de la mañana, abro el cajón y no estaba”.

Indignado y motorizado por la bronca de semejante accionar, el comunicador reflexionó en diálogo con Infobae: “La pregunta es, primero, de dónde entraron. Hoy vino el jefe de Investigaciones de la Policía de Córdoba y en el balcón encontró dos huellas de manos apoyadas. Esta gente entró por el edificio de al lado, pero lo raro es que no había nadie”.

Todo esto sumió a Juan en un estadío de estrés, de desestabilización e incluso de pánico. En esa línea, el animador confesó lo que acontece en sus fibras más íntimas: “Sentí violación, despojo y no me pude dormir. A la mañana no podía hablar de la bronca, de lo poco que dormí, del stress que me haya pasado esto. En siete años que estoy en el mismo lugar, no me pasó nunca. Sentí impotencia”.

Y para terminar, Mateyko confirmó que iniciará una causa para que se active una accionar formal de los robos. “No pueden hacer la investigación si yo no hago la denuncia, por lo tanto mañana la voy a hacer para que puedan actuar y verificar la cámara de seguridad y preguntarle a toda la gente que entró al edificio y al personal”, aseveró.