Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, se presenta hoy en Mendoza

Se llama Tani Fernández Luchetti y su nombre artístico es Dyzhy. Es el hijo del presidente Alberto Fernández y hoy, llega a Mendoza para presentarse en el aniversario de Queen Disco, el boliche ubicado en Guaymallén.

"Hola Mendoza, cómo están amores, todo bien. A ver, cosuchis, nos vemos el viernes 13 (polémico) en el aniversario de la Queen Disco", invitó en redes sociales. En la noche habrá un set exclusivo, el DJ Residente y prometen que será la mejor fiesta.

Recientemente, el artista le dio la bienvenida a su hermano en Twitter con un mensaje que dio de qué hablar. "Lo que sí me gustaría enseñarle a mi hermano es que la gente va a ser mala con él como lo fueron conmigo sin motivo, pero que va a estar todo ok porque yo lo voy a cuidar de esta m**** de gente que solo odia y va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber qué es el odio”, redactó.

Alberto Fernández junto a su hijo Francisco

Francisco, el hijo del presidente y Fabiola Yañez, nació el lunes 11 de abril en el sanatorio Otamendi de Buenos Aires y pesó 3.510 gramos. "El nacimiento de un hijo es un momento único. Yo decía que el momento más feliz era cuando Tani había nacido. Hoy fue un segundo momento igual a ese", indicó el jefe de Estado cuando llegó el niño al mundo.