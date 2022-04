El furioso descargo de Ana Rosenfeld contra sus exclientas que la denunciaron por estafa

Ana Rosenfeld quedó en el ojo de la tormenta mediática tras la denuncia de tres exclientas que por supuesta estafa. Las mujeres en cuestión dieron su testimonio en Intrusos (América), y la abogada publicó un furioso descargo en las redes sociales.

"Vergüenza ver como tres mujeres a las que acompañé, no solo jurídicamente, sino también en lo personal. Ahora buscan oportunismo mediático para no cumplir con el pago de los honorarios profesionales. ¡Creen que los medios van a frenar la Justicia! Todos los expedientes judiciales son la prueba contundente de sus falsas denuncias y difamación de mi nombre", escribió Rosenfeld en un posteo en su cuenta de Instagram.

Carolina Maneiro, una de las mujeres que demanda a la letrada aseguró: "La Doctora ventiló cuestiones privadas. Ahora ya no me representa más, en un tiempo sí, pero considero que debería haber respetado el secreto profesional. Ana Rosenfeld me hace una demanda a mí, intentando cobrar un convenio de honorarios. Ahí, el 30 de septiembre de 2019 ella misma se representa y pierde el juicio porque se desestima la acción ejecutiva promovida por ella".

Además, Gonzalo Vázquez había contado el lunes en Intrusos cuál sería el modus operandi de Ana Rosenfeld en estas presuntas estafas. "Las mujeres afectadas dicen que ella te escucha, te aconseja, te dice que va a sacar adelante el juicio. Luego, les hace firmar un convenio de honorarios, con una cláusula leonina".

Otra de las denunciantes, Gabriela Centurión, contó: "Yo la contraté en 2010 por mi divorcio, me pide un adelanto de 5 mil dólares, le pagó esa cifra y ella no me extiende recibo por ese pago. Le insisto y me dice que me podía dar el recibo, pero por la mitad y en pesos. A partir de ahí, me hace firmar un convenio con una cláusula, que decía que si le revocaba el patrocinio le tenía que pagar 10 mil dólares. Me empiezo a dar cuenta que ella no solicitaba medidas sobre la empresa de mi marido, comienzo a preguntar qué pasaba y no recibía respuestas. Cuando le revocó el patrocinio, me inició la ejecución por esos 10 mil dólares. Cuando finalizó mi divorcio, ella me embargó mi divorcio, obtuvo los 10 mil dólares de ahí".

Noticias Relacionadas Tras su fuerte caída, Yanina Latorre hizo una fuerte acusación contra Ana Rosenfeld

Finalmente, Fernanda Charquero, otra de las denunciantes, detalló: "Yo comienzo con la doctora Ana Rosenfeld en 2011, con mi causa de divorcio y alimentos. Me dice 'bueno, voy a tomar tu causa, son 8 mil dólares'. No me dio el recibo. Firmamos un convenio, que decía que me iba a cobrar el 7 por ciento. Pasan dos años, le digo 'mirá Ana, estoy hablando con mi ex para llegar a un acuerdo'. Me respondió que sí yo firmaba un acuerdo tenía que pagarle 50 mil dólares. Pasa el tiempo. Yo me tuve que mudar varias veces. Se me pierde el contrato. La llamo, le pido una copia del contrato y veo que decía que ella se iba a quedar no con el 7 sino con el 15 por ciento. Un día voy al juzgado y me encuentro que ella no había contestado una demanda que yo le había presentado a mi ex. Como nosotros no contestamos. Entonces, eso lo perdí".